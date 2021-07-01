疫情期間許多人宅在家裡，每天看著自己的五官總覺得愈看愈不滿意。一名網紅彩妝師YAZ最近在網路上分享自己的「改造」經驗，包括減肥、割雙眼皮和隆鼻，身為專業彩妝師的她，看過無數五官比例，認為用刷具反覆堆疊鼻影，也比不上一個天生美鼻，因此下定決心做了隆鼻手術，手術後精致的五官就像混血兒，也讓許多粉絲驚呼連連叫她「小周揚青」，認為她變美的過程充滿了正能量。

整形讓YAZ更有自信。（圖／取自IG）

專業彩妝師YAZ在娛樂圈有不小知名度，是許多主播和藝人的造型顧問，YAZ最近在網路上分享了一篇她對美的看法，提到她小時候就自覺鼻子不好看，也曾經被取笑過鼻子很大，但這些話沒有傷害到她，反而成為她的動力。「在彩妝上，我很努力鑽研眼妝技巧，因為我知道透過彩妝品，可以輕鬆調整一個人的眼型，但唯獨隆鼻，需要特別透過厚重的打影來塑造較挺的鼻形，加上我偏好歐美感的妝容，先天沒有具備挺翹的鼻形，就更考驗彩妝師的技術，尤其是化在自己的臉上，走出去就是呈現我的彩妝技巧，怎麼能砸了自己的招牌！」

邱浚彥醫師認為，自體肋骨隆鼻加上縮鼻翼手術，整體的鼻形會看起來更精緻。（戴志揚翻攝）

YAZ說她最先嘗試的「改造計畫」是減肥，在體重最高峰時期有53公斤，後來靠運動、節食還有比較激烈的減肥藥，才努力瘦到45公斤，「但即便我瘦下來，我心裡還是知道，我需要解決五官的比例問題。」她曾經掙扎過好幾次到底要不要隆鼻，起初決定從整形的入門款「雙眼皮」先開始再說，但沒想到割完雙眼皮，更想隆鼻了。「因為當時割完眼睛雖然明顯感覺變大、變深邃了，眼距卻感覺很開，看起來還有點眼瞼外翻。」

YAZ當時找了不少醫美專業醫師諮詢，後來因為朋友隆鼻之後五官變得很美，於是YAZ在朋友建議下找到台灣鼻整形權威法喬醫美診所總院長邱浚彥，建議她可以採用自體肋骨隆鼻加上縮鼻翼，使用自身肋骨雕出鼻背作為支架，可以增加鼻樑高度，自體肋骨也不會出現排斥現象，最後再加上縮鼻翼手術，整體的鼻形會看起來更精緻。

YAZ說，隆鼻後，有一段時間她不敢出門，看見術後的腫脹鼻頭，內心真的會感到擔心，到後來不得不見朋友時，也遇到有人質疑她的術後效果，「朋友甚至很直接說我的鼻子看起來好大，我忍不住有點懷疑自己…這時候真的很感謝網路上一些隆鼻過的粉絲鼓勵，還有醫生很堅定的告訴我要撐過去！撐過去就可以有漂亮的鼻形了，我才開始有信心等待術後鼻子慢慢消腫。事實是，後來我的鼻子真的消腫許多，開始有人說我像小周揚青，也遇到店員說我很像混血兒，很感謝當時我沒有退縮，我比我自己想的還要勇敢！」

隆鼻後，YAZ發現自己能駕馭的風格更廣了，撐起來的鼻形讓原本過開的眼距看起來很合理，任何歐美妝容都可以更輕鬆的呈現，甚至化出意想之外的風格。

許多粉絲都稱讚YAZ勇於追求自己希望的美感，而且大分享。YAZ一向是個做自己的網紅，她身上刺的第一組刺青是18歲時的紀念，當時因為很喜歡GD，就把專輯裡反覆出現的一段歌詞刺上，當下覺得靈感來了、情緒對了，就想在身上留下一點紀錄。