美國聯準會（Fed）貨幣政策立場意外轉鷹，激勵美元上漲，對金價造成下壓。在美國就業報告出爐前夕，美元指數衝上3個月高點，6月累計揚升3％，創下逾4年來最大月線升幅。受到美元強彈影響，金價6月累計大跌逾7％，創下4年來最大單月跌幅。

追蹤美元兌六大主要貨幣的美元指數6月月線勁升3％，寫下2016年11月以來最大增幅。美元指數1日盤中由30日收盤的92.44上升至92.547，寫下4月6日以來最高水準。不過稍後美元指數由紅轉黑，盤中下滑0.11％，降至92.33。

美元走強導致金價下跌，現貨金價6月累計重挫7.1％，寫下2016年11月以來最大單月衰幅。

金價跌深反彈，1日盤中現貨金價上升0.44％，報每盎司1777.81美元，紐約8月期金盤中上漲0.36％，報每盎司1778美元。

西班牙BBVA銀行外匯策略師賈西亞（Cobo Garcia）指出，30日出爐的美國ADP民間就業報告優於預期，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）發表樂觀評論，多數股市的風險胃納下降，為美元在第二季最後一個交易日增添上升動能，漲勢並延續至1日。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略部門主管韓森（Ole Hansen）表示：「在美元強勁升值與經濟數亮眼的情況下，貴金屬備受壓力。」

投資人正密切關注2日出爐的非農業就業報告，聯準會6月例會暗示2023年底前將升息兩次，就業報告可能影響聯準會收緊量化寬鬆政策的時程。路透社調查經濟學家意見，預估6月就業人口可望新增70萬人，將超越5月的55.9萬人。失業率估計由5.8％降至5.7％。

美國6月ADP民間就業增加69.2萬人，優於市場預期的52萬人，為6月非農業就業報告寫下好兆頭。