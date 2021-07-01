線上交易平台羅賓漢（Robinhood）因為誤導投資人與系統當機等種種監督缺失，遭美國金融業監管局（FINRA）裁罰7000萬美元，創下FINRA最高罰金紀錄。

FINRA指控羅賓漢誤導投資人、允許資格不符的投資人從事高風險交易，以及系統當機讓客戶無法進行投資交易。羅賓漢同意支付5700萬美元罰款，並賠償數千名投資人將近1300萬美元，與FINRA達成和解。

FINRA透過聲明稿指出，對羅賓漢開罰係「考量該公司對客戶造成廣泛和嚴重的損害，包括數百萬名用戶收到羅賓漢發出的錯誤或誤導性資訊，2020年3月系統當機影響數百萬名客戶，以及數千名資格不符的客戶獲准進行選擇權交易。」

FINRA執法部門主管哈波（Jessica Hopper）受訪時表示：「FINRA接受創新，但創新不能以法循和監督系統為代價。」

羅賓漢並未承認或否認FINRA的指控。羅賓漢公關主管萊姆希（Jacqueline Ortiz Ramsay）回應此案時表示，「羅賓漢投入大量資金提升平台穩定性、強化教育資源，並且設立客戶援助，以及法律與法循團隊。公司很高興能解決這項問題，日後將繼續專注於服務客戶和簡化投資的使命。」

計劃在2021年上市的羅賓漢，先前便已經預期將面臨高額罰款。根據羅賓漢呈交美國證交會（SEC）的文件顯示，該公司為和解預留2660萬美元準備金，沒想到實際罰金較預期多出將近一倍。

5700萬美元是創下FINRA史上最高罰款紀錄，瑞士信貸投資銀行部門—瑞士信貸第一波士頓（Credit Suisse First Boston），2002年因為在IPO案收取過高佣金，遭FINRA開罰5000萬美元。