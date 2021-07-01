比特幣持續於3萬至4萬美元上下震盪，相較前陣子利空消息不斷，近來比特幣相對安穩許多，但價格依然不上不下的起伏著，有消息指出，素有「金融巨鱷」之稱的億萬富翁索羅斯（George Soros），其旗下的索羅斯基金（Soros Fund Management）已經開始進行比特幣交易。

虛擬貨幣新聞網站《cointelegraph》援引《The street》報導，有知情人士透露，索羅斯基金的投資長費茲派翠克（Dawn Fitzpatrick）在過去幾周，宣布開放交易比特幣和其他虛擬貨幣。

該人士進一步詳述，費茲派翠克他們已經關注虛擬貨幣市場很長一段時間了，這次進場並不僅是玩玩而已，而是來真的；對此，索羅斯基金的1名發言人拒絕回應此事。

該報導稱，費茲派翠克正在商討區塊鏈企業的收購事項，但並未透露企業名稱；索羅斯基金是紐約數位集團（NYDIG）的成員之一，其他諸如摩根士丹利（Morgan Stanley）、保險巨頭萬通人壽（MassMutual）、資管巨擘Stone Ridge Holding Group等知名大企業，都是該集團成員。

而在當時NYDIG聯合創辦人兼執行長葛特曼（Robert Gutmann）曾表示，機構投資者進入比特幣投資的趨勢正在上升；然而市場對於索羅斯基金，究竟會如何交易比特幣尚不清楚，但鑒於索羅斯以做空貨幣聞名，更在1992年大肆做空英鎊一戰成名，因此市場對索羅斯進入比特幣交易市場，是否為利空或利多消息仍存疑。