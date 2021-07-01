彰化市歷史悠久的喬友大廈6月30日晚間失火，惡火延燒8小時釀成4死20傷的慘劇，其中一名33歲的消防員陳志帆因公殉職，其堂弟1日晚間在論壇《Dcard》寫下988字，痛訴堂哥為了救火，死在多任縣市首長放任不管的社會角落，引起網友討論。

陳志帆所屬彰化縣消防局東區分隊，30日晚間因喬友大廈失火而出勤，彰化縣消防局指出，當時陳志帆與學弟一同上9樓救援，而該學弟則因摔傷先行返隊，陳志帆則因氧氣瓶不夠，進入一間客房救援時，疑似因濃煙造成空間迷向，不幸爬入沒有窗戶的浴室，但詳細罹難原因仍待火調釐清。

重回喬友大樓，外牆因火災與濃煙被薰的漆黑，窗戶也支離破碎。（謝瓊雲攝）

陳志帆殉職一事引發社會哀悼，其堂弟1日晚間在論壇《Dcard》寫下心聲，他透露，得知喬友大廈失火時，心中一直很不安，看著堂哥名字持續在新聞上放送，希望能給予堂姊一些協助，便於今日下午致電給堂姊也無回應，隨後堂姊傳來一句訊息，「我知道你要問什麼，對，我在殯儀館」，簡短地回應了原PO的提問。

陳志帆的堂弟說，他與堂哥年紀相近，是堂兄弟姊妹中關係最親近的，自小就玩耍在一起。而提及堂哥的為人，其堂弟說，陳志帆相當正直又老實，也很會讀書，是同輩中少數能考上第一志願的小孩，而陳志帆的父親則是義消，經常穿梭在鄰里與社區間熱心付出，就算他與堂哥不是直系血親，他都能感覺的到失去至親的心情有多複雜和難過。

陳志帆的堂弟直言，喬友大樓是彰化的黑歷史，經歷多次政黨輪替且四度發生火警，但卻始終沒有被改變，這棟建築物仍舊矗立，但他叔叔家中唯一的男生，用心栽培的兒子就沒了，不只折損國家栽培的人才，更是讓一個家庭破滅，痛批在意外背後藏的並非不可抗的因素，而是高位者的怠惰與無能。

陳志帆的堂弟於文末呼籲，盼望社會能正視基層消防、員警，處於第一線的安全跟權益，別再發生能預防的憾事，檢討永遠不及預防，並期望社會大眾能不吝於給予堂哥一家一些正面的鼓勵，讓他們早日走出喪子之痛。