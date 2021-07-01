「宅神」朱學恒30日在臉書貼出一張台北市政府警察局中山分局的傳喚通知書，案由為「妨害公務」，由於朱學恒曾送4盆花藍到中央疫情指揮中心，上題16字「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，被民眾告發到台北地檢署。宅神1日晚間直播表示，民進黨在野時尊重言論自由，執政以後，也該尊重言論自由；並表示他或許可以連線問前總統陳水扁，至少可以討論一下「言論自由」。

宅神1日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，他在直播畫面上加了很多警語，就是希望大家不要一失足成千古恨，再回頭已百年身。解封後他就要去中山分局報到，他不是因為罵政府，也不是因為罵衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌，而是因送花寫「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」、就被告發侮辱公署罪，令人無奈。

宅神感慨說，大家是否還記得，民進黨成為執政黨以前，是盡力爭取言論自由，也就是百分之百的言論自由，言論自由不可扭曲、不可改變、不可偏袒。民進黨在野時尊重言論自由，執政以後，也該尊重言論自由，言論自由絕對不是執政的工具，不是為了執政才說言論自由，這是不對的。不能說在野時衝行政院、衝立法院，等到執政了，送個花就說是侮辱公署，有網友做了一圖，說林飛帆衝撞立法院，月領9萬；朱學恒送個花就是侮辱公署，是不是很荒謬？

宅神表示，PTT還說他自導自演，他才想到原來可以這樣做，但他沒那麼下流，因為他根本不知道侮辱公署罪，是可以告發的。因為他這輩子看到的侮辱公署罪，都是警察告發，或是官員 、行政執法人員告發，哪有看到熱心民眾也可以告發，這真的很誇張。他表示，若連線問陳水扁，至少可以討論一下言論自由，他會去聯絡看看。