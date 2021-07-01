香港女星袁詠儀和男星張智霖在2001年結婚，育有一名14歲帥氣兒子張慕童（魔童）兩人更是演藝圈著名模範夫妻檔，今年4月才甜蜜慶祝20週年，羨煞一票粉絲；日前袁詠儀分享一家三口和朋友到杭州普陀山祈福的照片，有眼尖網友發現14歲魔童身高已高過180公分的張智霖，不禁好奇長相是否也要超越男神爸。

袁詠儀和張智霖是虔誠的佛教徒，每年都會到杭州普陀山祈福，今（1）日下午她在微博上傳多張照片，感恩地說，「祝願風調雨順，國泰民安，2021普陀山之旅圓滿完成」；照片中除了他們一家三口合照外，還有此次共同旅行的好朋友們，每個人都看起來很有精神活力。

袁詠儀（圖左二）一家三口和朋友到杭州普陀山祈福。(圖/ 摘自袁詠儀微博)

有網友注意到袁詠儀（圖中）和張智霖（圖左）14歲兒子張慕童（圖右），身高居然已經超越他們。(圖/ 摘自袁詠儀微博)

有不少人都好奇14歲張慕童現在的廬山真面目。(圖/ 摘自袁詠儀微博)

其中一張照片是袁詠儀、張智霖和魔童三人的背影照，有眼睛網友注意到站在最右邊的魔童，才14歲身高已經超過180公分的張智霖相當驚人；雖然魔童沒露出廬山真面目，但有粉絲注意到他的雙眼像男神爸一樣會放電，都很期待將來看到擁有美人媽和男神爸基因的真相。

另外有網友看到袁詠儀和張智霖也偷偷放閃，結婚20年的他們，至今牽手方式還是甜到不行的十指交扣，讓眾人簡直快被閃瞎，「八百年都不會變的牽手方式」、「二十年如一日啊」、「好羨慕這種牽手」、「好幸福」、「幸福女人，被兩個男人保護」、「兩人太甜了，真心羨慕」。