國內疫情趨緩，但8月底4大公投活動是否會延期，引起各界討論，為因應8月底公投，民進黨中執會6月30日通過秘書處提出的5千8百萬元新增特別預算案，其中宣傳費約3千多萬。對於公投是否該延期舉行，資深媒體人趙少康表示，「應延期，不可在8/28舉辦」，因為，全國兩劑疫苗施打率不到50%，應避免群聚感染新冠肺炎。

趙少康1日臉書發文提到，公投是人民的權利，也是民進黨一向標榜最高政治道德的表現，民進黨政府不可以一面大張旗鼓舉辦公投，另方面又不給人民足夠疫苗注射，陷人民於兩難之中，不去公投是放棄表達意見的權利，去公投又增加自己染疫的風險，什麼樣的政府會讓人民面臨如此困難的抉擇？

全台到7/12之前都是三級警戒，照目前形勢觀察，期滿之後最多也只是「微解封」，如果8/28如期舉辦公投，如何舉行4個公投案的政策宣導會？不舉行群眾宣導會，又如何讓民眾瞭解各自的主張與訴求？疫情如果繼續存在，離現在不到兩個月的8/28，人民又如何敢冒著染疫的風險去排隊投票？

趙少康指出，或許民進黨打的就是這個算盤，讓人民在恐懼染疫的氛圍中及大力鼓吹不要群聚的宣導下，讓真正敢出門去投票的民眾大量減少，讓公投達不到過關的門檻，果真這樣，民進黨的用心就太惡毒了。若果真這樣，就是欲置公投於死地，民進黨會留下殺死公投劊子手的惡名。