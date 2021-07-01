「半島電視台」（Al Jazeera）1日報導，自非洲5月3日第3波新冠肺炎（COVID-19）疫情展開起，截至6月27日，當地總共已新增65萬例確診病例，且增加速度愈來愈快，光過去1週便新增了超過20萬例確診，並已有多國出現Delta變種病毒病例；而在這片擁有約12億人口的大陸上，目前僅有略高於1%的人已完整接種疫苗，疫情恐愈來愈嚴峻。

根據報導，非洲有多個國家處於新冠肺炎疫情出現以來最嚴峻的狀態，世界衛生組織（WHO）非洲區主管莫耶提（Matshidiso Moeti）也警告，非洲第3波疫情的速度和規模「前所未見」；與第2波疫情時每4週確診數增加1倍相比，近期每3週確診數就增加1倍，光過去1週的確診數便來到20萬2000例，將成為疫情出現以來最黑暗的1週。

「半島電視台」指出，目前疫情復甦的14個非洲國家中，有12個出現變種病毒病例、其中9個出現最早在印度被發現的Delta變種病毒病例，總共則已有16個非洲國家出現Delta變種病毒病例，讓非洲面對的疫情威脅「上升到全新的等級」。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）健康安全中心指出，不願嚴格遵守公共衛生措施，包括社交聚會和活動增加等，是導致非洲近期感染激增的主因。另也有許多民眾擔心副作用而不願打疫苗。

不過WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）強調，部分民眾猶豫是否施打疫苗並不是問題，沒有疫苗才是非洲最大的問題。非洲聯盟疫情特使馬西伊瓦（Strive Masiyiwa）也砲轟「沒有任何1劑疫苗從歐洲工廠送到非洲」，並稱疫苗全球取得機制（COVAX）承諾在12月前向非洲提供7億劑疫苗，但到了6月，非洲僅收到6500萬劑疫苗，透過COVAX取得的不到5000萬劑，直言將不再計算外界承諾的數字，「我們將只計算確實送到機場的疫苗」。