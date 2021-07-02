台灣網球一姊謝淑薇今天與比利時女將梅丹斯在溫布頓網球錦標賽女雙首輪，以7比5、6比2擊敗俄羅斯選手狄亞琴柯與哈薩克女將沃斯柯柏娃，晉級次輪。

台灣網球一姊謝淑薇這次參加在英國倫敦舉行溫布頓網球錦標賽，儘管女單首輪失利，但後續將在女雙與混雙賽事繼續奮戰。

謝淑薇與比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）所組成的「台比聯軍」，這次名列溫網女雙第3種子，首輪出戰俄羅斯的狄亞琴柯（Vitalia Diatchenko）與哈薩克的沃斯柯柏娃（Galina Voskoboeva）所組成的跨國組合。

兩組人馬今天上演破發大戰，儘管對手第10局再度破發扳平，但「台比聯軍」隨即還以顏色，以7比5搶下首盤。

「台比聯軍」次盤未給對手太多機會，靠著兩度破發得手，以6比2勝出，挺進次輪。

除了女雙項目外，謝淑薇將與摩納哥選手奈斯（Hugo Nys）搭檔，征戰混雙賽場。

另有3名台將還將在溫網賽事亮相，台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴除了女雙項目外，也將在混雙分頭出擊，爭取晉級機會。而盧彥勳與荷蘭選手佩爾（David Pel）將在男雙賽事上陣。（編輯：張佑之）1100701