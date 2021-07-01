台中一名張姓人妻，懷疑李姓空軍少校丈夫偷吃一名邱姓女警，到台中一家飲料店堵到2人後，當街發生爭吵，張女暴怒大罵：「我知道你們一夜6次」，這場感情大戲吵了長達5小時，直到晚上7時許才在警方勸說下落幕。

據「自由時報」報導，李男與徐女是青梅竹馬，但張女卻發現丈夫有邱女的不雅照，因而懷疑2人關係不單純，請人跟蹤，果然拍到2人狀似親密一起吃鐵板燒，丈夫還伸手摸邱女的臀部。

據悉，張女與李男婚後住台北，李男是空軍少校，邱女是任職彰化縣警察女警。張女事發當日不信丈夫上午說要留守營區，便跟蹤到台中南屯區，果然下午2時許在一家飲料店堵到2人在一起，一時情緒激動，當街發生爭吵。

張女對丈夫與徐女大罵「知道你們1夜6次」，已掌握2人曖昧的證據，邱女大都保持沉默，李男則勸張女不要牽連第3人，惟邱女否認是女警，也不姓邱，強調與李男是認識20年的好友。這場感情糾紛吵了5小時後，才在警員的規勸下散去。