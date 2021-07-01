彰化市火車站前地標「喬友百貨」大廈，6月30日晚間近8時發生火警，造成4死20傷慘劇，除3名住客外，當時挺進火場搶救的33歲消防員陳志帆，因空氣瓶氧氣用盡，倒臥在9樓9627房浴缸內，被同袍發現時，已無吸吸心跳，殉職火場。對此，前高雄市長韓國瑜表示，「陳志帆消防員英勇地完成任務，請受我一敬」，希望所有罹難者家屬與消防同仁節哀。

韓國瑜1日在臉書貼文表示，「水火無情，有時候是天災，有時候卻是人禍」。昨日彰化一場惡火燒出4死20多傷的慘劇，其中還造成一位英勇救援的消防員不幸殉職。根據新聞報導，殉職的陳志帆消防員只有33歲，曾和父親一起擔任過5、6年的義消，這樣一位熱血男兒，忘死捨命火場，除了父母承受白髮送黑髮的悲痛，幾位與陳志帆先生一同出生入死的消防同仁在火災現場痛落男兒淚，看了讓人萬般不捨難過。

韓國瑜說，陳志帆消防員英勇地完成任務，請受我一敬。希望所有罹難者家屬與消防同仁節哀，期盼肇禍原因與後續責任歸屬能儘快釐清，不但給傷亡者清楚明確的交代，更慰無辜亡者以及勇敢犧牲的打火英雄在天之靈。感謝所有站在第一線的消防弟兄，也希望所有傷者早日復原康復，並由衷希冀這樣的悲劇不再發生，大家平安。