世界田總於7月1日晚間11時公告東京奧運最終參賽名單，中華隊田徑項目共6位選手(5男1女)將代表我國參加2020年東京奧運會。

男子標槍鄭兆村與黃士峰兩位好手分別以89.05公尺與85.03公尺達參賽標準入選。女性保障名額由謝喜恩參加女子100公尺代表參賽。

以世界排名拿到東京奧運門票的有男子110公尺跨欄陳奎儒(排名35，錄取40名)、男子400公尺跨欄陳傑(排名39，錄取40名)及男子100公尺楊俊瀚(排名51，錄取56名)。

其中陳傑繼2012年倫敦奧運、2016年里約奧運之後，第三度踏上奧運征程，成為「亞洲鐵人」楊傳廣與「飛躍羚羊」紀政之後，台灣第3位三度參加奧運會的田徑選手。

生涯最佳13秒34的陳奎儒，首度踏上奧運舞台，是台灣自1988年漢城奧運之後，再次參加男子110公尺跨欄賽；生涯最佳10秒11的台灣飛人楊俊瀚，期盼能在高強度的競爭壓力下突破全國紀錄，並且跑進複賽。

2017年台北世大運擲出91.36公尺、改寫亞洲紀錄的鄭兆村，憑藉89.05公尺、世界排名第7的資格第一次跨過奧運門檻，被中華田協視為最有機會在相隔52年之後站上奧運頒獎台的第一人。加上在國內舉辦的測驗賽擲出85.03公尺取得入場券的黃士峰，寫下台灣首次有兩位標槍選手闖進奧運殿堂的紀錄。