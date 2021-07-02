【回憶殺】資深演員許晴因《笑傲江湖》的任盈盈一角打開知名度，儘管如今已經年過半百，還是堅持少女作風，她出道多年演出過不少作品，包括《邊走邊唱》、《秦頌》、《建國大業》，但都沒有留下深刻印象，沒想到只是幫忙救場馮小剛的電影，卻意外讓她爆紅。

許晴出生於北京，1988年考入北京電影學院表演系，畢業那年，她進入了北京電影製片廠演員劇團，還奪下了百花獎最佳女演員提名獎，慢慢開始為人所知，儘管她一直都有不錯的演出機會，也逐漸累積名氣，但知名度始終不上不下，缺乏讓觀眾印象深刻的記憶點，

許晴出演過許多作品。（圖/翻攝自微博）

外界對許晴的評價毀譽摻半，儘管她十分敬業，卻始終沒有深植人心的作品，隨著年齡增長，她對演藝事業也不再那麼熱衷，越來越少接戲，然而機會就在這時到來了，許晴出演了馮小剛主演的電影《老炮兒》，當初那個角色屬意的女演員並不是她，卻因為尺度太大被許多演員拒絕。

許晴至今保養得宜。（圖/翻攝自微博）

最後馮小剛找上許晴，當時許多人都不看好，認為她已經過氣，只是來救場的，沒想到被許晴的演技驚豔到，許晴因此拿下第33屆大眾電影百花獎最佳女主角獎、第12屆中美電影節最佳女主角獎，又重新回到一線女星的位置，從過氣藝人徹底翻身，奇妙的際遇至今為人津津樂道。