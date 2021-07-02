疫情持續趨緩，各界開始期待警戒降級，但疫苗來得零零落落，新一批莫德納疫苗41萬劑6月30日抵台，讓疫苗到貨量小增至526萬劑，指揮中心仍維持10月底希望達成6成人口接種至少一劑的目標，就算這「期待值」能實現，50歲以下的一般民眾今年恐怕接種無望。

第三批莫德納疫苗41萬劑6月30日下午4時40分已抵台，這批疫苗使用期限到明年1月，30日晚間就開始配送到各地衛生局，由衛生局分配給醫院。

●優先類別不斷膨脹 50歲以下民眾順序愈擠愈後面

國內目前疫苗涵蓋率僅8.35%，預計何時可以達到群體免疫的60%？陳時中仍維持一貫說法表示，希望8月底能有1000萬劑抵台，10月底拚能否60%的民眾都打到第一劑疫苗。

但自購疫苗來得稀稀落落，除非有外國大量捐贈，8月底想要讓到貨量衝高到1000萬劑，困難度顯然不低。即使疫苗1000萬劑疫苗8月底如期到貨，但優先施打的前10類人數達1492萬人，多數的50歲以下甚至更年輕的人可能還是打不到疫苗。更何況指揮中心不斷滾動式調整，各分類的人數不斷膨脹，例如第7類從原本的5萬人暴漲到86萬人，就連65以下、50歲以上的民眾都已經不敢想自己今年能夠打得到疫苗，50歲以下的人就更難了。

(圖/康健雜誌提供)

●微解封看成效 有開放內用可能

盼不到疫苗，盼得到警戒降級嗎？30日新增確診和死亡案例分別是55人和5人，都是疫情的相對低點，民眾期盼降級解封的心情隨疫情趨緩增強，街頭人流車流也明顯增加，加上台北夜市開始「微解封」，很多人在問，7月12日到期之後，三級警戒是不是不再延？

台北市長柯文哲宣布6月29日夜市微解封，並以寧夏夜市為示範夜市，頒布5大原則，包含須經市場處審核許可、以原規模1/4為原則自主減攤、落實實聯制、一律提供外帶等。

柯文哲表示，夜市本來就不是宣布管制的產業，夜市攤商是自主休市，即使開放也不沒有標準，除了之前頒布的5大措施，未來也會考慮讓夜市攤商優先打疫苗。

台北微解封的條件足夠嗎？陳時中強調，沒有什麼微解封，夜市本來就可以營業但外帶不內用，之後會視疫情，訂定餐廳、夜市的相關應變指引，如果指引執行得徹底、疫情沒有擴大，就會往下開放，例如有限度開放內用。

面對台北大動作微解封，新北市長侯友宜則是持一貫的態度，「雖然新北市疫情在控制當中，但到7月12日前就是維持三級警戒，減少活動、精準疫調，沒有微解封的考量。」

未來疫苗是否可以混打，目前還在研議。(圖/食藥署提供）

●未來會開放疫苗可以混打嗎？相關計畫已送審 已知有醫院願意試驗

目前除非是對疫苗過敏的人才可以混打，對於已經接種第一劑疫苗、沒有過敏的人也建議第二劑接種同廠牌疫苗。但日前有民眾反映，接種第一劑嚴重過敏，但第二劑卻還是不被許可打不同廠牌的疫苗。陳時中表示，只要醫師開立過敏的證明就可以打不同品牌，可能有的醫療院所沒有更新資訊，未來會加強宣導。

至於未來是否可以全面開放混打，日前牛津大學的研究顯示，先打AZ疫苗再打輝瑞疫苗，保護力比兩劑都打AZ疫苗好，是否可以應用在台灣目前的情況，先打AZ再打莫德納來增加保護力？

陳時中說，目前相關計畫的已經送審，未來應該會有相關的試驗和紀錄。指揮中心發言人莊人祥也表示，目前國內有一家醫院有意願進行混打試驗，但究竟是哪一家、是否是外界傳聞的台大醫院，他則表示無評論。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則指出，日前專家會議討論混打有不同意見，國際文獻看起來，腺病毒疫苗後接mRNA疫苗是好的模式，但國外看的mRNA疫苗是輝瑞而不是我國現在僅有的莫德納，是否可以直接推論AZ接莫德納效果一樣好，有些專家認為台灣需要自己試驗。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉也在受訪時表示，台灣應該建立AZ、莫德納混打的資料庫。

至於兩劑不同的疫苗需要間隔多長時間來打，張上淳說，國外試驗有不同模式，台灣就要看試驗主持人如何提出規劃。