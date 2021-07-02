近來當紅的韓劇《如蝶翩翩》，演員宋江所飾演的芭蕾舞者李采祿，不僅與他年長的學生有段感人師生情誼，當中也深刻的提到職業舞者及運動員很常遇到的傷害。不管是過度訓練或職業傷害，對他們來說都很可能因此中止職涯，被迫放棄夢想。台灣運動醫學學會副秘書長暨土城長庚復健科兼任主治醫師林杏青表示，透過醫療團隊，包含醫療人員、營養師、心理師等，還是可能重返舞台。

●增加訓練、持續努力 過度訓練反受傷

劇中芭蕾舞者李采祿從樓梯上跌倒後除了腳踝扭傷，也一度被診斷出罹患疲勞性骨折。無論國內外，許多運動族群仍然抱持只要增加訓練量、持續努力，就可以讓運動表現再達到突破的想法。然而訓練也是會「過度」的。林杏青醫師舉例，過度訓練像是不停地把車子油門踩到底，卻沒有把油箱加滿、也沒有保養零件，最後反而會造成車子跑不動的現象。

●睡眠不足、營養不足 導致運動表現變差

人體的各種組織強度，包含肌肉、肌腱、韌帶、骨骼都會在運動時造成輕微的破壞，隨後恢復變得應比原來更強。過度訓練則是「不聰明的訓練方式」，伴隨著因為睡眠休息不足引起的疲勞、不充足的營養供應而造成「運動能量相對不足」，最後造成身體的傷害逐漸累積，結構上越來越脆弱。同時也伴隨了對心肺功能、內分泌系統、甚至心理上的不良影響。

過度訓練常見的症狀包括無法恢復的疲勞、休息時靜止心率上升、容易受傷及生病（例如常常感冒等）、以及情緒上的變化（例如憂鬱、焦慮）。一旦發生，需要醫療人員協助診斷治療、專業訓練人士協助調整訓練方式，也需要營養師和心理師的介入。

職業舞者及運動員很常遇到的傷害，就是過度訓練。(示意圖/健康醫療網提供)

●長期衝擊 沒有外力也會疲勞性骨折

疲勞性骨折是常見於過度訓練的病症之一，林杏青醫師解釋，人體的骨骼雖然堅硬，但是如果訓練時持續產生衝擊，卻沒有足夠的恢復，就有可能在外力不大甚至沒有明顯外力衝擊下產生骨折。在醫學發展的歷史中，最早是普魯士士兵因為不斷行軍發病而被記錄。

各種運動員，包括體操、長短跑、球類運動都可能出現，最常見發生於小腿骨，不過反覆划船的選手亦可能發生肋骨的疲勞性骨折。平時攝取足夠的鈣質、維生素D、充足均衡的營養及設計良好的週期化訓練課表有助於預防。在護具方面，其實目前並沒有很充足的證據顯示，能夠避免疲勞性骨折產生。

●需追蹤治療反應 避免過度訓練是關鍵

雖然核磁共振能夠協助判斷恢復時程、其他影像檢查如X光和軟組織超音波等有可能協助發現初期變化，但在發病初期確診仍不容易；因此詳細了解症狀發生、追蹤治療反應也相當重要。合理的治療方式包括使用骨質疏鬆及內分泌調節藥物、治療型超音波及骨震波治療、並且要避免繼續過度訓練。盡可能的不要心急，與醫療團隊配合，才能重新站回舞台。