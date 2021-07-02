有些女人不乖又不溫柔，偏偏身邊的桃花總是非常旺盛，追求者多到數不清。星座運勢網站「星座愛情不求人」點名，白羊座、射手座、水瓶座的女人性格叛逆又不溫柔，她們做人很真實，不會刻意偽裝自己，和男性相處的狀態很輕鬆自然，雖然她們不太會撒嬌，講話又很直接，依然能引起男性的好感，每個都想要寵愛她。

▍1.白羊座

白羊女性格活潑，說話直接，好惡分明，不會偽裝自己，心裡想什麼會直接說出口，喜歡就說喜歡，不喜歡的明顯就能感受到她的厭惡。男人和白羊女相處起來很自在，不需要猜來猜去，而且白羊女願意傾聽男人的心事，又能守口如瓶，讓許多男人喜歡和她們聊天，她們沒有心機，直來直往，大家都願意與她真心相待，就算她們不溫柔甚至有點潑辣，依然能獲得許多男性的喜愛。

▍2.射手座

射手女的性格灑脫，外向又陽光，不拘小節，和她相處時非常愉快，她們很怕無聊，會找許多事讓自己忙碌，每天都期許自己能比昨天更進步，積極的態度也能感染周遭的人，會想要跟她一樣越來越好。射手女戀愛時會付出真心，展露自己的真實模樣，像個小女孩一樣天真，說起話很直接，不過這也是她們的魅力所在，令許多男人不知不覺就愛上她，想要一生寵愛她。

▍3.水瓶座

水瓶女很聰明，重視個人的精神生活，性格很獨立，不會整天想要依賴男生的幫忙，如果自己能做好，絕不假手他人。水瓶女很隨性，做事懶得預先計畫，也不管別人怎麼說，想到什麼就做什麼，她們懶得與人計較，覺得大家聚在一起最重要的就是輕鬆愉快，這種難以捉摸又不拘小節的性格特別吸引男性的注意，讓人想要更加了解她，因此水瓶女身邊總是圍繞著眾多追求者，每個都想要獲得寵愛她的機會。