印度要求歐盟認可印度版AZ疫苗「Covishield」。

印度替阿斯特捷利康（AstraZeneca）生產AZ疫苗，雖然同為AZ疫苗，但這支名為「Covishield」的印度版AZ目前尚未獲得歐盟授權使用，接種Covishield的民眾可能無法在歐盟國家順暢旅行，歐盟指稱印度版AZ和原版在品質上有「差異」，引發印歐對峙，據悉新德里政府已經對歐盟下通牒，如果歐盟不認印度版AZ，印度也將對歐盟旅客祭出同等的入境限制。

歐盟藥品管理局（EMA）目前僅授權使用輝瑞/BNT、嬌生、莫德納、以及在歐洲生產、目前已經改名為「Vaxzevria」的AZ疫苗等4支疫苗，歐盟藥品管理局尚未批准印度版本的AZ疫苗「Covishield」已經在印度媒體上吵了一陣子，尤其隨著被稱為「歐盟數位COVID證明」（EU digital COVID certificate）的歐盟疫苗護照於1日起正式使用，加上愈來愈多印度人已經接種疫苗，讓歐盟認可Covishield成為愈來愈迫切的問題。

綜合《印度快報》（Indian Express）、歐盟執委會官網介紹，「歐盟數位COVID證明」實施主要是為了確保旅客自由流動、取消各國因為疫情關係對旅客設下的入境限制，即日起適用所有歐盟會員國，證明上將包含旅客是否接種過新冠疫苗、病毒檢測結果是否為陰性、以及染疫過後是否已經康復等狀態資訊，歐盟各國「原則上」應該對持有證明的旅客免除入境限制，包括隔離措施等。

不過關於取消行動限制，歐盟目前只認獲得歐盟藥品管理局核可的上述4支疫苗，並未包含印度版AZ「Covishield」，雖然官網強調各會員國仍可自行決定是否要擴大認可其他疫苗，以及是否也接受只施打1劑疫苗，但是幾乎可以確定的是，民眾如果並非接種上述疫苗，入境歐盟時，自由流動方面可能會面臨些許不確定性。

不只印度人擔心，加拿大民眾也相當擔心，加拿大環球新聞（Global News）30日報導，目前有27萬加拿大人至少接種1劑Covishield疫苗，這些人未來赴歐洲旅遊的計畫可能面臨「困境」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐盟藥品管理局28日指出，目前Covishield疫苗尚未獲得批准使用，是因為疫苗是生物製劑，「就算生產條件中只存在微小差異，也可能導致最終產品有差異，因此歐盟法規才會要求在批准授權許可的程序中也要評估製造地點及生產過程。」

歐盟藥品管理局強調，就算Covishield「可能使用了和Vaxzevria類似的生產技術」，Covishield目前仍未受歐盟法規批准。

另外據《印度人報》（The Hindu）報導，歐盟指出生產Covishield疫苗的印度血清研究所（Serum Institute of India）目前也尚未向歐盟藥品管理局申請使用授權，承諾一旦收到申請，將會盡快受理。

新德里電視台（NDTV）報導，印度血清研究所執行長普納瓦拉（Adar Poonawalla）30日表示，已經透過阿斯特捷利康向歐盟藥品管理局申請授權許可，他認為歐盟認可Covishield是「遲早的事」，因為Covishield已經獲得世界衛生組織（WHO）及英國監管單位批准。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）29日也表示，已經和一名歐盟高官討論將Covishield列入歐盟疫苗護照的問題。

據了解，目前已經有9個歐洲國家將個別接受印度版AZ疫苗「Covishield」。

不過多家印媒30日再引述印度外交部消息人士指出，印度政府對歐盟的態度已經轉為強硬，不僅要求歐盟認可印度製AZ疫苗Covishield，還要求擴大接受印度國產疫苗Covaxin，否則就要以同樣方式回應來自歐盟的旅客，不會接受歐盟旅客的疫苗證明，入境印度時也將面臨隔離檢疫的限制。

《印度人報》引述消息人士指出，印度政府已經要求各歐盟會員國各自考慮是否放寬接受接種印度疫苗Covishield及Covaxin的旅客入境，以及表達在認可歐盟數位COVID證明方面將會回敬相應做法。

消息人士1日透露，目前已知包括奧地利、德國、斯洛維尼亞、希臘、愛沙尼亞、愛爾蘭及西班牙等7個歐盟會員國，以及冰島、瑞士等2個歐洲國家已經同意接受印度版AZ疫苗Covishield，新德里電視台指出，這是印度的一大勝利。

目前在印度施打的新冠疫苗包括Covishield、Covaxin及俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗，沒有一支獲得歐盟認可。