威廉哈利兄弟為母親黛妃雕像揭幕

威廉和哈利兄弟1日撇開彼此的歧見，在母親黛安娜王妃60歲冥誕當天，肩並肩為她在肯辛頓宮（Kensington Palace）「低地花園」（Sunken Garden）的雕像揭幕。

據《每日郵報》（Daily Mail）與美國國家廣播公司新聞（NBC News）1日報導，他們為雕像揭幕時充滿感情，向母親的「愛，勇氣與品格」致敬，並說：「我們每天都希望，她還在我們身邊。」

然而，歷經梅根與哈利淡出英國王室前後的風風雨雨，加上兄弟倆漸行漸遠，他們是否能修好，彼此有何互動，似乎才是各方關注的焦點。而彷彿英格蘭足球隊以2-0打敗德國隊還不夠驚人似的，這神奇的賽事竟然不可思議地讓這對關係緊張的兄弟破冰，為他們製造了話題。

事實上，自從梅根和哈利1年半前宣布，他們將淡出王室後，威廉與哈利就鮮少交談。不過，就在黛妃雕像揭幕前，兩人開始聯絡，甚至還透過簡訊，聊起英格蘭足球隊周二以凌厲的攻勢，55年來首度在歐洲足球國家盃16強大賽的淘汰賽中擊敗德國。

威廉身為英國足協主席，是狂熱的足球迷，而哈利也一樣熱中足球，但兩人所支持的球隊不同。無論如何，知情人士說，這距離兩人全面和解還很遠。不過，這起碼已出現最正面的跡象，顯示兩人有修好的可能。

此外，消息人士說，王室已向哈利表達，期待能看到他兩歲的兒子亞契。據信自從亞契出生後，威廉和凱特只看過他一、兩次。而黛妃的雕像揭幕儀式會拖延3年半，主要也是因為威廉和哈利關係惡化所致。