威廉和哈利兄弟1日撇開彼此的歧見，在母親黛安娜王妃60歲冥誕當天，肩並肩為她在肯辛頓宮（Kensington Palace）「低地花園」（Sunken Garden）的雕像揭幕。
據《每日郵報》（Daily Mail）與美國國家廣播公司新聞（NBC News）1日報導，他們為雕像揭幕時充滿感情，向母親的「愛，勇氣與品格」致敬，並說：「我們每天都希望，她還在我們身邊。」
然而，歷經梅根與哈利淡出英國王室前後的風風雨雨，加上兄弟倆漸行漸遠，他們是否能修好，彼此有何互動，似乎才是各方關注的焦點。而彷彿英格蘭足球隊以2-0打敗德國隊還不夠驚人似的，這神奇的賽事竟然不可思議地讓這對關係緊張的兄弟破冰，為他們製造了話題。
事實上，自從梅根和哈利1年半前宣布，他們將淡出王室後，威廉與哈利就鮮少交談。不過，就在黛妃雕像揭幕前，兩人開始聯絡，甚至還透過簡訊，聊起英格蘭足球隊周二以凌厲的攻勢，55年來首度在歐洲足球國家盃16強大賽的淘汰賽中擊敗德國。
威廉身為英國足協主席，是狂熱的足球迷，而哈利也一樣熱中足球，但兩人所支持的球隊不同。無論如何，知情人士說，這距離兩人全面和解還很遠。不過，這起碼已出現最正面的跡象，顯示兩人有修好的可能。
此外，消息人士說，王室已向哈利表達，期待能看到他兩歲的兒子亞契。據信自從亞契出生後，威廉和凱特只看過他一、兩次。而黛妃的雕像揭幕儀式會拖延3年半，主要也是因為威廉和哈利關係惡化所致。
文章來源：Brothers reunited: Warring Harry and William put their royal feud aside as they unveil statue of Diana in emotional ceremony at Kensington Palace on what would have been her 60th birthday
文章來源：Princes reunited: William and Harry chat by text about England's win over Germany at the Euros as icy relations between the feuding brothers thaw ahead of today's unveiling of Diana statue
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