航海王大咖長榮分盤交易處置昨期滿，今（2）日恢復正常交易備受市場關注，因為關太久不少投資人等解封報復性當沖，但也擔憂長榮股價近期漲勢兇猛，可能會「二度入獄」（再度遭分盤交易）。法人表示，長榮解封歸隊成為市場矚目焦點，過度期待的預期心理，反而不適合進場追價，而PTT網友也認為「高機率開高走低殺韭菜」、「放風一天就要去關20分牢了 大戶要出貨 散戶要沖」。

國內法人陸續上修長榮目標價至339 元、270 元，周四長榮股價上沖下洗一度翻黑，隨後強力買盤進場承接，終場大漲8.12%，收在213元，漲幅為貨櫃三雄最高，外界解讀有人進場卡位。

長榮在6月18日至7月1日期間遭處置分盤交易，每5分鐘撮合一次，但在處置期間人氣不墜，股價大漲73元，漲幅高達52%。值得留意的是，長榮股價飆太兇，近10個交易日已有5次被警示，可能會再度遭分盤交易。

法人認為，貨櫃三雄今年每股盈餘（EPS）有望賺進30元至35元，長榮、陽明本益比仍偏低，後續或許仍有上漲空間。不過提醒投資人，海運屬於景氣循環股，目前迎來大多頭行情，但市況越是一片樂觀，也要審慎小心，提防航運景氣反轉。

長榮解封，在PTT股板引發熱烈討論，不少網友認為今天股價會很刺激，紛紛表示，「韭菜都看好出獄 看來要崩了」、「大家忍很久了 今天可能看到一堆499」、「我猜今天八成收綠」、「今天被下殺 就是進場撿的好機會了」、「今天收綠就可以多玩兩天」。

對於長榮是否二度被關，網友回應也炸鍋，「關20分前浪一定大的啦」、「我已經準備好看到長榮又要入獄了」、「進處置大戶比較好搞事」、「出關一天然後週一進二次處置嗎？」、「我覺得拉高誘空，雙殺後光榮入獄」、「放空一天 換關到惡魔島去」。

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