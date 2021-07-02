藝人安心亞擁有甜美的形象以及171公分的高挑身材，出道多年已跨足戲劇、歌唱、主持等領域，在不同領域裡，都有相當不錯的成績。近日安心亞在個人社群上，分享居家防疫期間的日常生活，可愛與甜美的造型一曝光，讓她引起許多網友的討論。

安心亞今（1日）在Instagram曬出一系列5張自拍照，照片中她綁著兩條辮子，穿著一件咖啡色的低胸小背心，襯托出飽滿渾圓美胸，並露出性感的鎖骨與手臂，這姣好身材也很難得再次解放，並在貼文底下與粉絲分享最近的心情：「跳個舞吧！」

此外，安心亞日前上傳一段短片，影片中她拿著吉他自彈自唱，一首當紅的歌曲《熱愛105度的你》，她那甜美與宏亮的嗓音，融化了許多網友的心，女星吳映潔也留言回應：「好甜！」許多網友們表示：「好想聽到這首歌的完整版。」更是在家裡戴上大墨鏡，來轉換防疫期間的心情，她表示：「我在房間以為是在峇里島。」

演員李佳穎並在此貼文，底下留言回應：「有三個男生截圖這篇貼文傳給我，怎樣啦！怎麼那麼漂亮！」網友們在底下留言表示：「想看跳舞的影片」、「心亞在家也那麼正！那個鎖骨真的犯規耶！」、「沒有接髮都仙女下凡，想知道妳家裡跳哪首舞？」、「最好聽的版本！」、「這衣服哪裡買？」、「看到妳還是這麼正，我就安心了！」

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