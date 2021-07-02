剛在NBA季後賽首輪提前淘汰出局的獨行俠明星後衛東契奇，2日續披國家隊戰袍，在立陶宛舉行的東京奧運男籃資格賽，只打了22分鐘，就交出18分、10助攻與6籃板，帶領斯洛維尼亞112比77痛宰波蘭，確定將以B組第1身分晉級4強，對手可望是委內瑞拉。

挾著資格賽首役以118比68狂掃安哥拉氣勢，儘管斯洛維尼亞打完首節，僅領先波蘭3分，但到了次節，東契奇隨即帶領隊友逐漸擴大領先差距，前3節結束，斯洛維尼亞已經取得83比60大幅領先，就算末節都用板凳應戰，仍可持續擴大差距。

除了東契奇交出雙十數據，普利派利奇也替斯洛維尼亞貢獻17分，荷洛維特16分、5籃板，巴拉西奇與卓拉維奇各有11分，效力丹佛金塊的小前鋒坎卡10分，斯洛維尼亞全隊都有得分進帳；波蘭以波尼卡16分、7籃板表現較佳，史勞夫特11分。

目前東奧男籃資格賽分別在立陶宛、加拿大、塞爾維亞與克羅埃西亞4地進行，每個賽區都只有1張東奧門票，斯洛維尼亞預計將在資格賽4強遭遇A組第2的委內瑞拉，最終決戰的對手很可能是由「雙塔」溜馬沙波尼斯、灰熊瓦蘭丘納斯領軍的地主立陶宛。