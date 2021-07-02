《彭博》針對全球53個國家抗疫最新排名調查，台灣因日前爆發本土疫情，又沒有充足疫苗施打，排名從過去的第5名，6月最新排名竟直落至44名。前民進黨立委沈富雄表示，彭博排名觀念是回到疫前生活狀態，要做到這一點，就是要打疫苗。

沈富雄6月30日在《雲端最前線》節目中表示，台灣社區感染，除了阿公店以外，其他都不算。美國每百萬人口確診數有10萬人，疫情這麼糟糕，《彭博》卻排名第一名。台灣每百萬人口確診數只有611人，數字這麼漂亮，卻是44名，衛福部長陳時中也不曉得如何辯護。

沈富雄指出，彭博基本觀念是上半場要乾淨、下半場要看如何跟他共存，而回到疫前的生活狀態。要做到這一點，就是要施打疫苗。我們疫苗沒有打好，但是台灣的疫情相對其他國家，到今天還是模範生，我們政府、陳時中團隊連這一句話「我們還是模範生」，都不敢講，這是政府的失敗。

沈富雄接著表示，彭博的報告，對小疫情過度反應，會扣分。如果台灣進來的每天確診數也像印尼一樣，我們台灣也是哀號遍野。不過，以目前的做法，三級解除，國境稍微再拴緊一下，保證不會再有第二個阿公店。

沈富雄認為，我們的航班下降91％，美國是下降20％、以色列下降35％、法國下降39％，中國大陸還上升2％。台灣出國回來要自費住防疫旅館，航班更沒有人搭乘，原本還有組團去關島打疫苗的，都不要了，因為本來老闆好心，要去玩一玩，回來可以居家辦公，現在通通要住旅館，就取消了，這是一個不需要的動作，以致影響我們的航班下降。