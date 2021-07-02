在3年前轟動一時的大陸杭州保母縱火案，日前又有新進展。因為這場惡火失去了愛妻朱小貞與3兒女的心碎丈夫林生斌，遭遇受到眾人同情，不僅微博吸引超過430萬粉絲追隨，之後創立童裝品牌「潼臻一生(意指：同貞一生)」更是受到粉絲大力支持，銷售量屢創新高。然而他上月30號深夜就突然宣布再婚生女的喜訊，讓大批粉絲傻眼不敢相信，妻舅更發文直言內心五味雜陳。

杭州保母縱火案的受害者林生斌，在歷經妻兒慘死的悲劇後，以「老婆孩子在天堂」為名開設社群帳號並更新近況，深情形象吸引超過430萬粉絲關注。他近日更突然PO文，宣布自己再婚生女，「我現在有了新的生活，她是一個完全包容理解我隨時氾濫的情緒，並讓我有安全感的一個女孩。也有了可愛的小公主，看著她出生那一刻，我忍不住淚流滿面，她終於又回來了。」

林生斌喪妻3年宣布再婚生女，讓大批粉絲震驚不敢相信。(取自林生斌微博)

只是林生斌再婚生女的消息，就引發大陸網友兩極評論，有人送上祝福，開心他有了新人生，但更多網友則是無法接受開罵「一邊用深情人設賣貨，一邊懷孕戀愛生小孩。對你不禁肅然起敬，真的活得太通透了，以後別消費過世的人，祝福」、「拿著上億賠償金，消費著大家同情心，除去打官司一年，曖昧一年，懷孕一年，也就是不到一年他就重新開始了。對，我很小氣，我真的沒辦法接受，時間真的太短了」。

林生斌妻舅坦言五味雜陳。(取自微博)

隨後林生斌妻舅也在微博PO文，直言曾經的妹夫如今再婚得子，心裡難免五味雜陳，「祝福一個家庭的復蘇，心疼妹妹曾經的執拗也許真的不值得，我曾不相信的許多風言風語證實了人性向善而欺。本來不想多說曾經的種種，為生活你營造你的人設也正常，但我和身邊的親人每每在各種社交平台上看到你，總會泛起餘傷。」更隔空喊話林生斌「我妹留給二老的，也該憑你自己良心做個了結了，二老年事已高，身體又不好，你叫他們找律師與你對峙，我看還是不要耗他們了。」一席話再度引發網友熱議。