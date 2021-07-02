林青霞今年初農曆春節期間，穿著全身紅到香港山頂行山。（林青霞提供）

林青霞平時到香港山頂行山時會偶遇野豬，她欣喜捕捉「母子圖」。 （林青霞提供）

林青霞熱愛打桌球，覺得這項運動有益身心。（摘自微博）

久違的金馬影后林青霞露面了，巨星丰采、高貴優雅氣質依舊，眉宇、笑容滿是淡然。她獨家與本報讀者分享花了6個月瘦身11公斤的心得，在疫情仍肆虐全球的當下，她亦心繫台灣，盼上帝保佑家鄉的每個人都能平安，並聊到這場疫情也讓她有所斬獲，「家人天天一桌吃飯，在緊張的氛圍裡存在著幸福感，也是一種特別感覺」。

林青霞透露，已有好一段時間沒有正式拍照，這次是成功瘦身後首次入鏡。會發胖是因為愛吃美食？她自嘲不是美食家，只是愛吃花生米、花生醬，愛吃麵食、宵夜，如此而已，太胖時不願拍照，衣服愈穿愈大，以前的衣服都穿不下了，「張叔平警告我不要再買像大肚婆的寛鬆長裙了，雖然我自己不介意，但是我的朋友受不了」。

她提到，去年耶誕節前曾胖到68公斤，「自己抓著腰部的救生圈都覺得可笑，女兒為了我的健康常勸我減肥，朋友也看了我搖頭，有幾天甚至是天亮睡、天黑醒。我覺得這樣下去太過份，於是有一天下定決心熬著不睡，就轉成了天黑睡、天亮醒。耶誕節後開始飲食節制，少油少鹽、不甜、不零食、不宵夜、少澱粉、多運動」。

林青霞這些年幾乎天天保持運動1小時習慣，她熱愛桌球，「打桌球最能運用到腦部不常使用的地方，不僅能促進血液循環，讓皮膚吹彈可破，還能預防老人癡呆」。她每周也打2次羽毛球、1次皮拉提斯、1次到山頂走2圈約1.5小時，顛峰期68公斤，有毅力的她在2個月內瘦9公斤，現在盛夏時節，體重來到56公斤，令她很有成就感。

她分享與友人行山時，遇到不少有趣又驚奇的新鮮事，去年初疫情初期，「最讓我震驚的是，一位跑步的男子見我把口罩拉下來講電話，大聲咆哮『戴口罩，戴口罩』，都瘋了」；她也常看到野豬、甚至1隻野豬帶著5、6隻小豬情景，她大膽下車只敢靜靜拍照、不敢出聲，遇到傾盆大雨時，打傘都沒用，「前不著村後不著店，只有淋著雨走完全程」。

這些日常是凍齡秘訣？她笑言，「我沒什麼秘訣，其實我齡也不算凍。大家千萬別學我，因為我是晚睡晚起人、三餐不定時、不吃維他命、不吃保健食品、不敷臉，大概我是山東人基因好、抗折騰」。

瘦身後，她獲得女兒和朋友們無數讚賞：「以前太小、沒丟的衣服都能穿了，於是我很高興的跟施南生去Shopping，我說買大一點點怕一會兒又胖回去，施南生立刻警告我『妳永世不會胖回去，減肥是妳的終身職業』。」

女人永遠追求「美」這件事，林青霞曾認為「過了60歲還要以美貌上熱搜，感覺也是挺辛苦一件事」。現在的她，活得愈來愈自在，仍擔心老去的那天到來？她十分豁達：「老不老、美不美麗，我自己完全不在乎，我認為這是人生的一部分，沒什麼好怕的，這是自然定律，你不接受也得接受，否則自找苦吃，反而是我的朋友和影迷們比較在意這個問題。」