一場疫情改變了全世界，人在香港的金馬影后林青霞也心心念念能為家鄉做點什麼，她透露經常向台灣的朋友打聽關於疫情的狀況，也聯絡醫學界的朋友，希望在疫情期間能盡一份力。

她說：「醫學界的朋友說台灣什麼都不缺，只是缺疫苗，希望上帝保佑，儘早解決疫苗的問題，讓人人都可得到保護，都能夠平平安安。雨下過了，天會變得更清朗！天佑台灣！天佑台灣。」

66歲的導演李安先前回台時曾感嘆，這場突如其來的疫情，人類應藉此有所省思，他也自認愈活對世界愈搞不清楚，反而年輕時很多事有明確的答案。林青霞說，「這是李安對人生的領悟，他是智者。至於我，正如張毅的創作《一抹紅》─人生如夢幻泡影，心中仍有一抹紅，對於生命，我永遠保有一顆赤子之心。對於未來，我永遠抱有希望，認為機會隨處在，只等有心人」。

林青霞對生命抱持樂觀，也是對朋友處處貼心的性情中人，「活到六六大順是我最自在、最開心、最不計較的年齡。也很喜歡家人朋友都開心，疫情期間，有的朋友不出門，我們家裡做餃子、茶葉蛋、醃蘿蔔長期分送給許多好友，餃子做了幾千個，茶葉蛋做了幾百個，金燕玲一想吃我家的餃子，就說『水餃仙子，可不可以送點餃子過來』，我第2天就送過去」。

林青霞的文采飛揚，筆耕10多年來，出版的3本散文作品充滿生活感、電影感，具觀察力和感動力的文字也引人入勝，不過她說還不考慮再斜槓成為編劇家，「讀書、寫作真的是我的最愛，完成一篇自己滿意而小小感動自己的文章，和世界各地的文友分享、討論是我最大的樂趣。以前最怕寂寞，有了這個興趣，已經不知寂寞是何物，接下來很希望嘗試寫短篇小說」。