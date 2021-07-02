林青霞年輕時仙氣逼人，外型清純、氣質優雅。（摘自微博）

林青霞時隔6年，去年底重啟微博，寵粉的她偶爾在半夜與粉絲互動，曾貼出問候圖引來網友告白喊她「老婆」，她妙回：「你是男人還是女人？」逗樂一票粉絲，8個字逾2萬個讚；她PO年輕時仙氣美照也狂吸6萬多個讚，讓粉絲感受到大明星接地氣及幽默的一面。

她說，「其實我天天都在跟粉絲互動，只是不在微博，他們都非常非常愛我、關心我，我也愛他們關心他們，跟他們互動過程，大家為了想讓對方高興，都極盡幽默之能事，大家也都笑得好開心，言談之間我也經常鼓勵他們成就最好的自己」。

「他們也很耐心的教會我許多現代科技的東西，這是一種良性的循環，也是一種善緣，我們都非常珍惜。其實這個群已經存在10幾、20年了，每年在我生日的時候，他們都特別為我精心設計很有紀念價值的禮物，我都特別喜歡，而且珍藏著。常常在想他們如此真心付出，我卻無以回報而感到抱歉。這次開微博突然發現他們的群在那兒，就上去了」。

林青霞從影壇巨星斜槓成為作家，去年底推出新書《鏡前鏡後》送給自己當作生日禮，當時她在微博分享家人歡聚情景，並提及另一半邢李㷧對她與3個女兒說：「妳們的媽媽寫了3本書，將來說不定拿個諾貝爾文學獎。」

當下，她心想老公不過只是說玩笑話，但她聽了仍非常開心，事後還在微博寫道：「人家米蘭昆德拉90多歲，寫那麼多經典小說都沒得獎，我拿什麼去得獎啊？」