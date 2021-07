曾2度主持五角大廈的唐納德.倫斯斐一向被認為是個霸道而莽撞的超級右派,正好又在中共慶祝建黨百年前過世,大陸網上為此議論紛紛:一方面感謝他把美國推進反恐戰爭的泥淖,讓中國有了20年的快速發展期;另一方面則為他編了個段子,指稱他曾揚言「只要我活著,中國共產黨就活不過100年!」因此在中共慶祝建黨百年前夕,倫斯斐實現了自己的預言。

誠如許多媒體評論,倫斯斐在小布希總統任期內的國防部長位上做了2項重大軍事決定─阿富汗戰爭與伊拉克戰爭,把美國拖進反恐戰爭的泥淖而無法自拔,浪費了大量的資源,搞垮了美國的國力。從各方的評論觀察,他的歷史定位幾乎已蓋棺論定,確定是讓美國走入衰敗的罪魁禍首之一。

1974年當時的美國國務卿季辛吉(左)帶著時任白宮幕僚長的倫斯斐(右)前往中國訪問,由當時的副總理鄧小平接待。(圖/美聯社)

倫斯斐與中國關係不佳,形象也差。有些評論認為,他把美國拖進兩場戰爭,才讓中國在與美國形成戰略競爭與對抗關係之前,獲得了20年高速發展的寶貴時間與國際環境。雖然此種論調有後見之明的嫌疑,但中國確實在上世紀末韜光養晦10多年後,利用21世紀初在經濟與政治實力上爆發出舉世矚目的榮景。而此時主導冷戰後國際秩序的美國深陷反恐戰爭困局,以及因之而來的金融危機,既因戰事紛擾無暇他顧,加上中國韜光養晦政策奏效,因而幾乎察覺不到中國對美國霸權已形成威脅。

美中關係在倫斯斐的國防部長任內曾出現重大衝突,尤以剛上任時發生的美中南海撞機事件最嚴重,事件造成一架中共戰機落海與一名飛行員犧牲,中國雖然群情激憤,但最後選擇隱忍以顧全國家整體發展的大局。同年911事件後,美國將注意力轉向反恐,中國許多制裁措施獲得解除,兩國軍方的交流漸趨熱絡。中國在美方疑懼解除後,進入史上發展最速時期,國家實力成長之快令全球側目。直到川普時期美國才決定把矛頭指向中國,並自阿富汗撤軍,但已無法壓制中國了。

美國前總統尼克森(右2)1969年在白宮宣布任命時任伊利諾州聯邦眾議員的倫斯斐(左1)為經濟機遇辦公室主任,成為白宮幕僚群一員。(圖/

大部份中國人對倫斯斐的印象不佳,認為此人狂妄傲慢,而且也輕視中國。但倫斯斐並非只針對中國,他對其他國家態度也一樣狂妄傲慢。他家境良好,出身名校普林斯頓大學,30歲就當上聯邦眾議員並連任4屆。他在43歲成為美國史上最年輕國防部長,68歲再當上史上最年長國防部長,這樣的紀錄不只空前,恐怕以後也無人能及。

倫斯斐最受媒體樂道並挖苦的政壇金句,是在發動伊拉克戰爭之前回應媒體質問伊拉克持有大規模殺傷武器登據時所說,「據我們所知,有些事我們已經知道,我們也知道所知的是些什麼樣的事。我們還知道,我們有些事尚未知道,也就是說,我們知道有些事情我們還不知道,但是,還有一些是我們不知道我們所不知道的事,這些我們還不知道的事,就是我們所不知道的。」("As we know there are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns — the ones we don't know we don't know。")這種耍嘴皮兼繞口令的本事,也算是美國政壇奇葩。

2005年倫斯斐在國防部長任內訪問北京,由大陸國防部長曹鋼川舉行歡迎儀式。(圖/路透)

這樣的美國政客,在世時與死後都要遭到非議。他去世當天正是大陸慶祝中共建黨一百周年,在目前中美關係不佳的大環境下,網路上就有人為他編了故事,指稱這位行事莽撞粗魯的極右派曾經揚言:「只要我活著,中國共產黨就活不過100年!」這個說法趕上中共慶祝建黨百年,段子雖是虛構,相信的人還不少,網民為此也津津樂道,一方面趕上時事沾點中共建黨百年的光,另一方面則藉機挖苦美國對華政策的現狀。

美國資深政治記者塞維斯托普羅說,倫斯斐從來不讓人在飛機上拍他下半身的照片,因為他喜歡穿燈芯絨褲,在螢幕上看起來會顯得邋遢。(圖/推特@Dimi)

有一名常年在華盛頓政治圈工作的資深媒體人狄米崔.塞維斯托普羅(Demetri Sevastopulo)回憶道,有一次在2005年和倫斯斐一起去中國,倫斯斐不喜歡安排文化方面的活動,但他的幕僚都希望他做點這類活動以取悅地主國,因此就安排到北京頤和園參觀。在參觀時碰巧遇上一些來自伊利諾伊州的美國遊客,由於他曾是該州眾議員,交談之後愈說愈興奮,最後還跳上一堵矮牆以競選演說方式盡情表演,完全自我陶醉在誇張的個人秀當中。

據狄米崔表示,這次的北京之行還應中國邀請參觀了共軍二炮(導彈部隊,即後來的火箭軍)總部,參觀完回到飯店後,倫斯斐卻大發牢騷,抱怨到了二炮總部卻只到了接待大廳看個簡報片就結束了。然而對解放軍來說,這可是首次有外國官員進入極為機密的二炮總部,解放軍高層與中共外交官員都為美中之間如此坦誠相見而異常興奮。

倫斯斐在任時很 不喜歡媒體批評美國攻打伊拉克的政策,他會在面對一大群記者時滿嘴謊言,狄米崔最後說,「在這個時候,他根本就是個惡霸,你必須要用力反擊,否則他就吃定你了。」