5月中台灣本土疫情大爆發至今，已經有不少店家撐不下去，宣告熄燈，其中士林果汁名店「混蛋老闆」也無預警宣布停業，讓士林北投網友錯愕不已，直呼不捨。

曾多次上過美食部落客推薦名單，並在Google Map上有著4.4分高評價的混蛋老闆果汁店，隱身於住宅區巷弄內，因此主要客群為當地人，但靠著新鮮及黃金比例濃度口感，吸引一大票粉絲，不論是木瓜牛奶、酪梨牛奶、草莓牛奶還有特殊的混蛋汁(木瓜牛奶打蛋)都廣受好評，不少人更是從小喝到大，一喝就是3、40年以上，名聲也漸漸流傳出去。

未料上月底，有粉絲發現混蛋老闆歇息已久，忍不住詢問是否停業，對此老闆小女兒也在臉書社團《我是士林人 & 我是北投人》親自出面回應證實確有此事。小女兒指出，雙親年事已高，都已超過70歲，其實本來就有收攤打算，適逢疫情大爆發，媽媽身體又不好，就順勢熄燈了。

小女兒表示，挺過疫情後，她也會復出再開新的一間「混蛋老闆」，屆時會告知大家，同時強調隔壁的果汁店跟自家絕對沒關係。

不少當地網友也不捨留言：「太可惜了」、「真的是回憶，當年在台北念書都會跑來買」、「喝了20多年了，看到這消息真的錯愕」、「劍潭驕傲：混蛋汁，米粉湯，肉圓，三寶少一寶了」、「超愛混蛋老闆打的混蛋汁，每次都邊哼歌邊打」、「騎車回來必喝的混蛋...」、「喝到長大卻看到這消息，難過」、「40年來始終如一，都沒劣化，沒想到就這樣收攤了」。