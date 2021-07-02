由好多音樂推出新興雙人組合「恐龍的皮」，近期在獨立音樂圈興起熱議，2位團員以「恐龍」為主角背景出發，自稱誕生於遠古時代尚未滅絕的恐龍，首位主唱是暴龍，負責寫歌、編曲、彈吉他、吼叫，主要都用英文溝通，喜歡在身上刺有趣的中文字，看起來很壞卻是細膩的暖男，頭上穿的環是為了紀念逝去的恐龍朋友。

另位主唱是三角龍，為團的主要發言人，個性智戲謔、負責跳舞鳴叫、彈鍵盤、拍攝影像。選擇在疫情警戒期間推出EP，恐龍的皮表示，「疫情的悲傷氛圍讓恐龍們回想起過去滅絕的慘痛回憶，利用這張EP歌曲來悼念逝去的朋友、回憶過往快樂時光以及歌頌橫跨億萬年的愛情，希望人類聽了也能夠感同身受」。

他們首次現蹤跡是在2018年台大的地下道，當時無預警的快閃演出，超過百名粉絲圍觀擠爆了現場。貫徹恐龍主題，兩人在拍攝封面、mv都得戴上頭套，時常引來路人側目，他們笑說：「非常引人注目，常常有路人錄影、拍照、大喊「恐龍耶！」小朋友看到蠻喜歡的！」而演出時戴著頭套則是一大考驗，他們打趣說：「表演時候會很喘，因為現代跟中生代比起來空氣太稀薄了，視力也不大好，常常什麼都看不到，但演出超爽。」由於頭套會流汗發臭，同事為此多買了許多恐龍頭套備用替代，算是另類的治裝費用。