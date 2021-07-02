美關切陸強化核力量 籲共同降低軍備競賽風險 08:432021/07/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院今天表示，中國逐漸增強自身核子力量「令人關切」，呼籲北京與美國交涉，一同降低「會動搖穩定的軍備競賽風險」。 路透社報導，國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行記者會上還說，中國似乎逐漸偏離數十年來以最低限度威懾力量為基礎的核子戰略。 「華盛頓郵報」（Washington Post）早前報導，中國已開始在西部沙漠地區建造超過100個新的飛彈發射窖。普萊斯是在回應這篇報導的相關提問時，作出上述表示。 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 Novavax證實 台透過COVAX訂其新冠疫苗 - 健康 德建議接種AZ疫苗者第二劑改打mRNA 防護Delta最有效 - 國際 喝咖啡也能顧肝 研究報你知每天喝幾杯、哪種最有效 - 國際 影》印度恆河湧現上百新冠屍 駭人畫面曝光 - 國際 習近平誓粉碎台獨 美國務院籲和平解決兩岸問題 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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