美國國務院今天表示，中國逐漸增強自身核子力量「令人關切」，呼籲北京與美國交涉，一同降低「會動搖穩定的軍備競賽風險」。

路透社報導，國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行記者會上還說，中國似乎逐漸偏離數十年來以最低限度威懾力量為基礎的核子戰略。

「華盛頓郵報」（Washington Post）早前報導，中國已開始在西部沙漠地區建造超過100個新的飛彈發射窖。普萊斯是在回應這篇報導的相關提問時，作出上述表示。