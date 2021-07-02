為防止變種病毒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日宣布，所有入境旅客自2日起，全部在機場做PCR採檢。批踢踢鄉民PO文，酸長期挺綠的藝人、「焦糖」陳嘉行曾嗆「誰喊普篩，就知道誰是內鬼」，如今對照防疫新政策，許多網友笑虧，「抓到了！原來內鬼是指揮官」。

新推出的「國境防護4大措施」，將自2日中午12點起實施，除了入境全驗PCR、入住集中檢疫所（高風險7國）及防疫旅館，檢疫期間第10至12天要快篩一次，期滿還得再做一次PCR。入境旅客檢驗陽性者，均進行病毒基因定序。

鄉民在批踢踢表示，之前新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人，建議中央做入境普篩，結果被打成「普篩仔」，現在陳時中推出新政策，所以在焦糖眼裡，指揮官就是所謂的內鬼吧？

網友瘋狂洗板，開玩笑虧焦糖「這次終於抓到了」、「但怎麼抓到自己人」、「沒關係，側翼最會髮夾彎」、「又豬了隊友一次」、「被自己人打臉好腫」。