美國汽車大廠通用（GM）周四（1日）表示，受惠於旗下運動休旅車需求強勁，該公司第二季美國汽車銷量大幅成長40％，同時樂觀預期此趨勢可望持續至2022年。

車貸利率維持低檔、民眾領到政府紓困金，加上他們擔憂染疫而偏好購買個人交通工具，這些因素促使買車需求升高。即便全球晶片持續短缺導致汽車庫存緊張、售價攀升，也難以阻擋他們買車意願。

研調機構J.D. Power與LMC Automotive皆指出，消費者偏好價格較高的休旅車，這類車款折扣優惠較少，但這能夠提升汽車製造商的獲利率。