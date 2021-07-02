蔡英文宣布2日起入境者一律篩檢2+1次。(取自蔡英文臉書)

因Delta變異株在全球日益擴散且其傳播力強，中央流行疫情指揮中心昨(1日)宣布，自2日中午起無論自哪個國家入境一律普篩，而總統蔡英文也在臉書宣布相關訊息，「入境者一律篩檢2+1次」。貼文曝光後，有不少網友都在該貼文底下留言表達真實想法，其中有人批「如果早晚都要普篩，為何不一開始就做，也不會枉死六百多人，這樣的指揮中心是不是該撤換」、「擋了一年多，怎麼不繼續擋？」

蔡英文1日晚間在臉書提到，面對國際上來勢洶洶的Delta變種病毒，注意到大家的擔憂，也參考了各界的建議，強化入境檢疫措施，從7月2日起，入境者一律篩檢2+1次、高風險七國的入境者將安排入住集中檢疫所，其他國家的入境者，則可以選擇住在防疫旅館，或自費入住集中檢疫所、14天的隔離檢疫期間，在第10天到第12天時，將以「家用快篩」採檢一次、隔離檢疫期滿前，再做一次PCR檢測。

蔡英文指出，如果發現確診案例，所有確診者的陽性病毒，都會送到實驗室進行基因定序，在最短時間內辨識是否為變種病毒。她也請所有要入境的朋友，辛苦一下，一起配合檢疫措施，保護自己，也保護台灣。

這篇貼文曝光後，截至今上午７時許，已有五千名網友留言，不少人都說「這麼多人呼籲這麼久，就是要等死了六百多人你們才願意執行」、「總算入境普篩了，在死了661人後」、「真的是超後部署」、「一年前就要開始篩了，現在做都太晚了，一年來所謂的超前部署到底部署了什麼」；另外也有網友表達疫苗的需求，「疫苗！疫苗！買的永遠比要的少」、「疫苗捐的比買的多，買疫苗的錢是花去那裡了?」

不過，也有人留言表達，支持中央的防疫措施，防疫措施本來就是依照本國和外國情勢不斷調整、要把台灣的邊境守護好，台灣加油。

網友留言。(取自蔡英文臉書)