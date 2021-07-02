彰化市喬友大廈前晚火警延燒8小時危及7至9樓的防疫商旅，最終釀成4死22傷慘劇。其中，33歲消防員陳志帆疑似先因同組學弟跌落樓梯間摔傷，導致他在濃煙中迷失方向與學弟走散，一度向指揮官回報，濃煙過大無法撤下去，且氧氣瓶即將耗盡，接著躲進9267號房避難待援，卻因為該房無窗，導致無法提供空氣，被尋獲時已倒臥在浴室浴缸內內殉職。

彰化防疫旅館惡火勇消殉職 同袍捂臉痛哭照令人心碎

30日晚上8點多，陳志帆與25歲消防員陳佑維同組搜救，不料2人在9樓迷失方向，陳佑維不慎跌落樓梯摔傷，氣胸且濃煙嗆傷受困梯間，只好退到9樓窗邊揮動手電筒等候救援，被雲梯車救下後送往秀傳醫院加護病房插管急救，昨中午已轉普通病房。

與隊友走散又失聯的陳志帆，一度透過無線電告知氧氣瓶快用完，他在漆黑的9樓摸黑走進9627房內避難等候救援。因該房間為無窗房型，大樓因火警停電後，無法再透過抽風機抽送新鮮空氣，同仁用無線電呼叫他時已得不到回應，凌晨火勢控制後，才尋獲他倒臥在浴缸旁，但已失去生命跡象，隊友不斷CPR仍回天乏術，忍不住當場痛哭。

陳母說，政府該給消防員的裝備要給，這都是老掉牙的要求了，為什麼兒子會最後才被找到？希望政府要查清楚、給答案。陳父忍不住痛批，有功勞上司拿走，基層做得要死，忙得要命還要被罵。王惠美強調，一定會釐清起火原因，檢討搜救過程，給家屬交代。

陳志帆未婚、是家中唯一的男孩，父親本身也是義消，看著父親搶救人命，從小就立志要當消防員，擔任義消長達6年後，2014年考上消防員，2016年1月間分發到彰化縣消防局，最近還努力在準備升等考試，最後卻疑因在火場中氧氣瓶耗盡而不幸殉職，父母悲慟不已，盼縣府能查明真相、給個交代。