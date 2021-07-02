新北市江子翠地區1977年發生一起駭人聽聞的分屍案，警方靠著女屍臉上的黑痣，查出死者是女子張明鳳，隨即對她的交友關係、工作、家庭背景展開調查。專案小組發現，張女失蹤前，曾到台北市濟南路二段附近的大樓應徵工作，隨即趕往現場搜索，果然在屋內找到大量血跡，而凶手就是屋主林憲坤。

警方調查，張明鳳被殺害時年僅24歲，隻身從屏東北上工作，平時在會計事務所擔任會計，交友還算單純，當時她在報紙看到徵才廣告，得知林憲坤在徵職員，月薪為6000元，隨即心動前往應徵，並留下履歷資料，隔天還由林男載她到長安西路的動物用藥公會洽公，之後張女未再返回公司，就此人間蒸發。

江子翠分屍案受害人張明鳳家人。

專案小組接獲線報，隨即前往林男位於濟南路二段的住處搜索，在屋內發現大量血跡及毛髮，抽屜內還放有張明鳳的履歷，加上9月份的用水量突然暴增，種種跡象都顯示他就是殺人凶手。更可惡的是，林憲坤殺害張女後，竟再度刊登廣告，將一名姚姓女子誘騙上門意圖性侵，被對方男友發現後報警遭逮。

警方查出，林憲坤將張明鳳載回住處後，隨即拉下鐵門性侵被害人，再將其殺害滅口，並狠心肢解屍體，過程中擔心血跡噴濺，還不忘先用熱水汆燙，將四肢、頭顱大卸八塊，裝進垃圾袋丟棄在中興橋和福和橋。由於60年代的台灣民風仍相當保守，林憲坤犯下駭人聽聞的分屍案，隔年即遭判處死刑，槍決伏法。

林憲坤當年28歲。

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