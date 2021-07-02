44年前的「江子翠分屍案」震驚社會，男子林憲坤為逞一己私慾，以高薪工作誘騙無知女子上門，再加以性侵殺害，隔年被判死刑定讞，槍決伏法。據悉，林男被羈押時，幾乎每晚都夢見死者索命，且看到肉就想吐，只敢以青菜豆腐配飯吃。此外，林男住處也成了赫赫有名的凶宅，直到近年才漸漸擺脫陰影。

據了解，林憲坤生長在富裕家庭，父親曾在銀行擔任襄理，上有2名兄長及3名胞姊，是家中最小的么兒，從小備受寵愛；林男長大成人後，曾有過一段婚姻，卻因家暴及性虐傾向離婚，未料他在無處宣洩性慾下，竟利用刊登小廣告，標榜「高薪、字好、月薪6千元」徵才，誘騙年輕女子上門並加以性侵。

林憲坤出庭時常露出詭異微笑。

命案偵破後，林憲坤每次出庭時都不發一語，臉上還帶著一抹詭異微笑，冷血態度讓人不寒而慄，但他遭到羈押期間，卻時常夢見女鬼前來索命，甚至看到肉就開始反胃，只敢用青菜、豆腐配飯吃。1978年5月17日，最高法院判處林憲坤死刑定讞，短短8天後，林男就在台北看守所刑場執行槍決伏法。

雖然林坤憲迅速伏法，但他位於北市濟南路的住處，也因為是殺人分屍現場，成為赫赫有名的凶宅；事隔5、6年，原屋主以低於行情價售出，後來接手的屋主幾度想轉手賣房，卻因江子翠分屍案的「盛名」流局。由於近年房價飆漲，且該處環境鬧中取靜，加上時間慢慢沖淡國人記憶，該物件才逐漸擺脫凶宅陰影。

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