韓國天團Super Junior至今已出道15年，締造出許多驚人的成績。身為團員中的老么圭賢（Kyu Hyun），最近即將發行一首新單曲，並為新單曲上節目做宣傳，圭賢在受訪的時，被詢問到過去在團體裡的生活點滴，他不禁地談起：「應該不會輕饒他們（哥哥們）！」

圭賢在本月5日即將發行新單曲《Together》，在節目中被詢問如果成為Super Junior的隊長，最先想做的事情是什麼？圭賢坦承地表示：「應該不會輕饒他們！如果去演出的時候，我要訂一間套房，因為在Super Junior團體裡，我當了15年的老么，每次都只能住環境最不好的房間。」

圭賢自爆在團體身為老么，所以經常讓哥哥們先選擇座位。（圖/SM youtube)

圭賢更是提到：「早期去海外的時候，如果飛機上商務座位只有八個，就會變得沒得商量，我和另一位成員自動去坐不好的位子。」被主持人詢問到這次即將發行的新單曲《Together》和上一首單曲《Coffee》的差別是什麼？圭賢表示：「《Together》這首歌是非常輕快的歌曲，最近一直在重複播放聆聽，不知道是不是自己的性格比較感性與喜歡老派，所以在音樂曲風上面，還是會稍微聽到一些復古的感覺。

圭賢在節目中坦言當老么的心情。（圖/SM youtube)

圭賢相當聰明，考上韓國慶熙大學名校，就讀後現代音樂系，之後並繼續專研此學校研究所後現代音樂系，於2016年順利畢業。在求學階段，獲得韓國奧林匹克數學競賽總統獎，他相當有語言天份，在團員當中用中文發言，圭賢被公認為是最標準的。