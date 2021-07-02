國衛院6月28日宣布，政府有意透過國衛院向莫德納尋求疫苗代工機會，對此，藍委李貴敏表示，她在5月時，就曾在立院質詢衛福部長陳時中關於mRNA疫苗代工問題？當時陳回應，台灣的技術還不成熟，沒到代工的程度，但台灣早在2018年就有mRNA技術，顯然陳時中沒搞清楚狀況。

對於台灣規劃爭取代工莫德納疫苗問題，李貴敏昨（1日）在臉書發文表示，其實早在5月28號，她就曾藉著在立法院質詢陳時中機會，質疑為什麼目前台美關係空前良好情況下，沒有跟美方要求讓台灣也能加入mRNA疫苗代工？當時陳時中說，先前台灣的技術還不成熟，沒到代工的程度，但她事後發現這個說法未必正確，事實上，2018年時，中研院就曾向美國申請臨時性專利，顯然台灣早有技術，反倒是陳時中沒搞清楚狀況，以致在疫苗布局上又慢半拍。

李貴敏稱，其實從送口罩、鼓勵台積電投資，凡是美方的要求台灣都配合辦理，所以陳時中說沒有技術很不可思議。尤其未來，新冠肺炎可能演化成一種流行性傳染的新常態，加上莫德納全球產能不足的情況下，若台灣能取得代工資格，也能擁有話語權，這對於莫德納、台灣生技產業以及未來爭取疫苗上都是多贏。

針對國家發展疫苗國家隊，李貴敏直言，自己是支持的，也希望中研院將技術下放，這都是政府該做的事，且中研院將技術授權給民間使用並繼續開發，可以有權利金的費用，民間也能透過這項技術量產，帶動相關產業鏈，並能說服美方，讓台灣也有機會參與疫苗代工。畢竟在代工疫苗上，台灣已經落後南韓，亡羊補牢，希望民進黨執政團隊能以人民安危及台灣未來為重，就算起步落後，更不應放棄，也才能藉此加速台灣生技與相關產業鏈發展。

李貴敏直言，唯有積極參與國際疫苗代工，才能在未來國際間疫苗發展中佔有一席之地，也能讓台灣日後在國際疫苗採購上有些發言權並多點保障，才有助疫苗採購及缺口的緩解。