台南市公共托育家園招生名額以往僧多粥少，經常是搶破頭的盛況，但受疫情影響，今年開出名額增加60％、報名人數卻減少近5成，市府社會局觀察，去年開出25個名額，來了130人報名；而今年因增加1處家園，共計開出40個，但截止目前報名人數僅70人。

由於公托收費相對低廉、品質又好，即使現在面臨少子化危機，公托還是很難搶，台南市有安南區、東區、關廟區、官田區、新市區、柳營區及麻豆區等7處公共托育家園，收托設籍台南市滿2足月至未滿2足歲的嬰幼兒，今年度報名將於2日截止。

市府社會局婦女及兒童少年福利科長楊瑞美表示，今年公開招收的時程比去年再多幾天，且因應疫情，報名方式還新增電子郵件方式收件；然而，報名情況卻沒有去年踴躍，有些地方報名人數甚至不足，像官田區的公托家園開出7個名額，但目前只有5人報名。

社會局推測主因可能是因疫情警戒提升，讓家長報名時有不同考量。此外，對照公托，居家托育保母在家長的考量，相對上比較安全和少群聚的疑慮，所以以嬰幼兒的收托情況來說，比起公托，運用居家托育保母的比例反而提高了。

婦兒少科長楊瑞美強調，每年接近暑假為畢業季，每逢6、7月會聯合招募一次，但如果公托備取名單填完，如遇缺額時，將另以簡章公告，開放第二階段報名。社會局會請在地公所幫忙宣傳，並持續透過媒體或LINE社群推播的方式通知，如有最新消息會隨時公布在社會局網頁，歡迎家有0至2歲幼兒送托需求的家長踴躍報名。