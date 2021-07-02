台灣疫苗數量不足，許多青壯年苦等不到疫苗，紛紛選擇出國接種。YouTuber泰芮拍影片分享，身邊赴美打疫苗的人出乎意料的多，綜合親友的經驗，她列出去美國打疫苗的相關費用及流程，其中若在美國當地沒有親友可投靠，那至少要準備台幣18至20萬元才夠。

YouTuber泰芮（Teri）昨發布新影片分享「赴美打疫苗的各種資訊」表示，身邊的朋友和自己的家人都去美國打疫苗，人數還超出她預期的多，許多人應該都很好奇相關的程序及費用，因此她決定將相關資料整理出來，給想去的人參考。

泰芮表示，大家最好奇的就是赴美打疫苗到底要準備多少錢，她認為至少要準備12至13萬元，加上住宿費的話則要18至20萬元左右。至於會這樣計算是因為多數飛去美國打疫苗的人都有親友居住在當地，所以基本上不用額外付住宿費。

泰芮指出，想去美國打疫苗必須先申請ESTA（美國電子旅遊許可），簽證費大約是台幣400元，接下來就可以買機票，但現在的機票約是平時的2倍，大概是台幣5萬元，接下來就根據航班時間預約自費核酸檢測，一般件為5800元、急件7000元。

泰芮說，入境美國之後，就可以根據住宿的位置，挑選周遭的藥局打疫苗，接種完第一劑至少要等21天才可以打第二劑，且因為第二劑的副作用較強，因此打完可能需要休息觀察3至5天，最後回去台灣之前再做一次核酸檢驗就可以登機了，不過要注意的是，台灣為了防堵印度Delta病毒，因此要求返台旅客一律入住防疫旅館，隔離期滿再做公費篩檢，打疫苗的流程就是這樣，整個過程大約要25至30天。

泰芮也說，在美國自費篩檢費用約7000元，但不同地區可能會有價差，來回機場費用約2000元，回台之後的防疫旅館費用約3萬，這代表不含吃住就要大概10萬台幣。若以每餐300元，一個月的餐費就要27000元，住宿費就差很大，在美國的住宿費最便宜大約45000元左右，如果有親友在當地就可以省超多。

泰芮透露，整體算下來，想要飛去美國打疫苗，但在當地又沒有親友，一趟下來至少要花16萬元，且因為人生地不熟，可能發生的種種變數，因此費用可能會落在20萬元左右，其實就是不小的負擔。

而泰芮居住在美國的友人Amy也在影片中分享，在美國打疫苗很方便，只要上網搜尋住家附近的藥局，選擇自己可以的時間預約即可，而且在當地還有許多接種完疫苗的福利，除了著名的紐約樂透活動，民間業者也推出許多打疫苗的優惠餐點。

Amy也分享莫德納疫苗與輝瑞／BNT疫苗的差異，兩者的效果其實差不多，打完第一劑之後的症狀多是手痠，但莫德納第二劑的副作用真的很強，當初很多人警告她，果然她打完第二劑後，真的覺得自己好像得流感，全身無力、發高燒，整整兩天昏睡，因此她建議上班族如果要打莫德納，可能要先請2天假，否則就去打輝瑞疫苗。