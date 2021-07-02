藝人汪東城昔日與辰亦儒、吳尊、炎亞綸組成男團「飛輪海」，2013年解散後便各自單飛，近來他將演藝事業移往大陸發展，更參加選秀節目《追光吧！哥哥》，力拚再組男團出道，昨（1日）他除了在微博上發文已經在當地接種疫苗之外，還寫下打完疫苗的心得，引起網友議論。

汪東城昨（1日）在微博更新近況，透露自己選擇在充滿意義的日子，接種了第一針新冠肺炎的疫苗，只見她染了一頭金色短髮，戴著口罩和帽子，並脫下半邊牛仔外套，只見他穿著黑色背心並露出健身有成的左手臂，一手拿著棉花棒放在注射的部位，另一手則比出讚的手勢，並寫下：「我更有安全感，謝謝醫護人員造福照顧著大家」。其他對大陸的言論也造成了討論

對此，網友也紛紛回應：「太好啦！東東海可以繼續催你去打第二針啦」、「終於打上疫苗了，我們就放心了，挑了個好日子」、「接種疫苗保護好自己和大家的安全」、「打疫苗都要有儀式感」、「歡迎加入打疫苗大軍」。

汪東城赴大陸打疫苗，大露手臂曝內心話。(圖／汪東城微博)

汪東城近來參加選秀節目《追光吧哥哥》，他除了帶來了舞蹈表演之外，還大膽抹唇、拋媚眼、貼地wave等性感挑逗方式演出，卻遭網友批評「油膩」，對此，他作出回應：「下午時光，喝杯茶，解解油吧」，還配了張自己喝茶的照片，高EQ回應被網友讚爆。

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