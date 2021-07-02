【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】館山家庭公園（館山ファミリーパーク）是千葉縣南部著名的花卉農業園區，但2021年受新冠肺炎影響閉園，原址改造成露營區，7月22日起開始試營運，並預計於2022年春天正式開幕。

▲館山家庭公園罌粟花。 圖：株式會社RECAMP／來源

經營長44年的館山家庭公園，位於千葉縣南部，因為氣候溫暖，一年四季都可以觀賞花草，過去以關東最大級100萬株罌粟花聞名，但因為新冠肺炎疫情的影響導致來源人數銳減，不得不在2021年5月閉園結束營業。

▲平砂浦海岸。 圖：株式會社RECAMP／來源

預計以原址改造的「RECAMP館山」計畫將於2022年3月開幕，保留園內美麗的自然景觀元素，並利用附近以沖浪等海上運動聞名的「平砂浦海岸」，規劃成全年可享受多重體驗的露營區。而正式開幕前，將從2021年7月22日起以「館山家庭公園露營場 by RECAMP」試營運，隨時接收旅客意見，開創園區。

▲館山家庭公園露營場 by RECAMP。 圖：株式會社RECAMP／來源

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