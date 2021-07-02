根據櫃檯買賣中心統計，截至6月底止，今年國際債券市場共計發行135檔，創歷年同期新高，且今年上半年國際債券發行淨額(發行金額扣減到期與提前贖回金額)高達136億美元，一舉超越109年全年水準，發行市場熱絡。

櫃買中心分析，臺灣國際債券市場已具全球知名度，國際發行人來臺籌資源源不絕，今年上半年發行檔數已破歷年同期紀錄達135檔，比去年同期增加17檔，全年可望首度跨越200檔大關。

櫃買中心表示，109年國際債券發行量能創紀錄達601億美元，主要是受惠於去年到期還本與提前贖回總額高達478億美元，但扣除同期間償付的債券本金，全年實際的發行淨額只有123億美元。相形之下，今年國際債券發行淨額則是大幅成長，僅上半年已達136億美元並已超過去年全年規模，其中新增發行量共計274億美元，到期還本與提前贖回分別計有47億美元及91億美元。

此外，臺灣國際債券市場偏向買方市場，由買方需求來決定市場供給，國內投資機構不僅在質的方面可以精選優質案源，在量的方面也決定發行市場榮枯，近年透過市場到期或提前贖回的資金挹注，實有助於擴大投資胃納量，帶動整體發行市場成長。

櫃買中心指出，在主管機關與市場共同努力下，我國國際債券市場除了持續來臺參與發行的國際發行人外，今年已有墨西哥政府、智利政府、阿布達比國家能源公司、MDGH GMTN (RSC) Ltd.及新韓信用卡公司等發行人首度參與發行，並有多檔永續發展債券在臺籌資，促進我國市場發行人與債券商品多元化發展。