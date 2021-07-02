連鎖披薩也以和牛入饌了！鑑於防疫三級警戒持續進入暑假，愈來愈多在家悶久了的人想「吃得更好」自我療癒，為此，達美樂披薩宣布自今（7/2）日起推出「黃金和牛漢堡排披薩」，回應消費者享用高檔美食的需求。

暑假期間防疫在家，達美樂提供親民的「黃金和牛漢堡排套餐」組合，內有「黃金和牛漢堡排大披薩」一個搭配內有烤雞翅、puff香腸、香烤薯球與千層棒的「如意拼盤一份，只要699元，外帶及外送皆可。

為回饋會員及粉絲，即日起上達美樂官網及達美樂APP訂購「黃金和牛漢堡排披薩」及限定套餐即贈好禮4選1(1.25L可樂、香蒜巴掌麵包、玉米濃湯、香酥千層棒)，加入達美樂Ｅ會員，每筆網購訂單還可累積紅利，下次折扣現金或兌換免費副食或披薩。

達美樂行銷部根據防疫期間的數據顯示指出出，消費者雖配合防疫宅在家，卻也希望經由外送外帶的餐點服務來稍加撫慰不能外出用餐的缺憾，從近期達美樂交易單價持續提升的數字顯示，愈來愈多消費者想透過飲食擁有生活中的小確幸。此外，居家人口數增加，也帶動餐點品項增多。為此，達美樂團隊依據消費者需求推出「黃金和牛漢堡排披薩」並組合拼盤套餐，一舉滿足消費者所需。

達美樂行銷部觀察:近年來台灣消費者在食的品味不斷提升，大家越加注重生活品味並且對於食材的要求也提高，不吝於付出較高價格，來得到較好的食物品質。迎合市場趨勢，內部產品研發團隊本次採用澳洲頂級和牛所製的厚實多汁漢堡排，嚴選密調和牛醬汁，再加上濃郁的巧達起司及莫扎瑞拉雙起司，經過高溫烘烤後香味四溢。達美樂「黃金和牛漢堡排披薩」在上市前經過多次消費者盲測，獲得一致評價是：「厚切實在的和牛漢堡排咬下多汁，黃金起司的風味濃郁，實在讓人一口接一口停不下來！」。