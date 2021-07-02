衛福部長陳時中。（資料照）

三級警戒持續，屏東又傳出Delta變異株案例，多個縣市首長和外界不斷呼籲要「入境普篩」，指揮中心面對外界一再呼籲，昨(1日)終於採納意見，宣布入境旅客皆須配合COVID-19病毒核酸檢驗(PCR)檢測。台北市議員游淑慧1日對此在臉書貼出台語歌曲「金包銀」歌詞，狠酸「正是目前台灣雙標的最佳寫照！」

指揮中心1日宣布，自7月2日中午12時起，無論自哪個國家入境一律普篩，包括入境、隔離期間與解隔離前，3次篩檢費用由政府支應，所有入境旅客，檢驗為陽性者，均進行病毒基因定序。指揮中心強調，邊境管制為防範COVID-19疫情的重要關鍵，入境旅客抵台時應主動配合邊境加強監測措施，並依規定的交通方式前往檢疫地點及配合後續防疫相關措施。

針對指揮中心的新政策，游淑慧在臉書說，「台灣雙標、時中實踐」，並寫下一段「金包銀」歌詞「別人呀若開嘴是金言玉語，阮若是多講話，唸咪就出代誌」，因她認為這正是目前台灣雙標的最佳寫照。

游淑慧進一步說，「衛福部是從善如流？還是欺善怕惡？還好，這次連高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦都挺篩三次！唉，只是連防疫都欺善怕惡、意識形態...不出事才怪！」

至於為何現在才決定執行入境普篩?陳時中昨解釋，因為一直都在搜集意見，並參考國際作法，最重要差別在於，以前入境時，除特定專案外，都是回家做居家檢疫，他擔心，若入境篩檢是偽陰性，在心理鬆懈下，可能造成家庭感染。陳時中表示現已規定入境者全部入住防疫旅館或是集中檢疫所，縱使有偽陰性，因未接觸家人，不會增加傳播風險，所以專家會議認為，此刻「全篩」是適合的措施。