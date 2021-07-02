喬友大樓火災，傷病患動態分析表。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

喬友大樓火災，釀成4死22傷慘劇。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市市喬友大樓30日火警，延燒9小時，造成7、8、9樓百香果商旅防疫旅館4死22傷，其中死亡的43歲印尼籍女移工PCR檢測為陽性反應，死因還要進一步釐清，正棟大樓的起火肇事原因和樓層管理責任，警方還要進一步調查約談、調查和追究。

百香果旅館作為防疫旅館，房間數量負擔了彰化縣防疫旅館總數的25％量能，但大樓除了1樓作為電子遊藝場閒置，其餘樓層都閒置，造成管理上的漏洞。

火警發生時，百果香防疫旅館的共有2人自主健康管理、27人居家檢疫和員工2人受困，消防員搶救，共26人送醫，4死22傷慘劇。

彰化地檢署襄閱檢察官葉建成表示，罹難4人中，印尼籍女移工PCR檢測結果顯示陽性反應，彰化地檢署襄閱檢察官葉建成表示，依法需有家屬授權書才能進行解剖，但警方尚未連繫上家屬。昨天尚無法確認死因。

消防員陳志帆及另外倪姓、陳姓男子3人死因，初步研判是吸入性嗆傷所致。