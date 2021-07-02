彰化防疫旅館惡火勇消殉職 同袍捂臉痛哭照令人心碎

【4死惡火】傳教士命喪彰化防疫旅館 最後影像曝光 不逃生原因引鼻酸。(影片/讀者提供)

彰化喬友大火重傷家屬出面指控，旅館草菅人命，這場火災根本是人禍。（截自臉書社團《彰化人大小事》）

彰化喬友大廈30日晚間大火，釀成4死22傷的不幸悲劇，死者包括1名消防員以及3名防疫旅館房客。一名重傷者家屬指控，第一時間防疫旅館告知「現場演習」、「誤觸警鈴」，將眾人騙回房內；甚至有人已經逃到1樓，要求旅館老闆疏散其他人，老闆竟回「不可以」、「怕罰錢」、「政府政策」，氣得家屬痛批「真的是草菅人命，完完全全的人禍！」。

一名女大生在臉書社團《彰化人大小事》發表【 彰化防疫旅館大火，人員死亡真相！】 一文，她表明自己是百香果商旅9611號房重傷患者的家屬，叔叔目前仍在加護病房插管急救中。

還原當時現場情況，大多數人都發現濃煙越來越重，已經準備要從房間逃生了，但卻被防疫旅館的人告知是「現場演習」、「誤觸警鈴」，將隔離人員騙回房內，並將現場的防火門鎖死。

此外，當時有人已經先行逃脫，並至一樓告知百香果商旅的老闆趕快叫隔離人員疏散，但旅館老闆的回答卻是叫他也快點回房間不然會被罰錢。

原PO質疑，「死傷的全部都是隔離人員與消防員，為什麼旅館人員全部都自行撤離，放任別人在樓上自生自滅！」她指出，「這些隔離人員並不是確診者，防疫旅館的人有必要這樣嗎？如果那個時候飯店人員自己要疏散的時候可以即時告知隔離人員並且疏散，說不定就不會有這樣的憾事發生了」，更痛批「這真的是草菅人命，完完全全的人禍！」。

除了《彰化人大小事》，原PO也在Dcard發文控訴真相，說爸爸氣憤表示要告防疫旅館，當時叔叔原本跟著其他人已經逃出來了，但防疫旅館的人騙他們說這是演習，把他們全都趕回房間去，好像說怕會被罰錢，然後還把逃生門關起來，結果自己先逃出來。

這篇文章下面出現一名自稱住在7樓的獲救房客回應：「火警警報是正常的，但是旅館人員說是誤觸，有人聽到的是測試，旅館也廣播要我們回房，所以當下我們不知道真實情況，因為我們不能出房門，我就是獲救的房客」、「我也想走下一步，對旅館提訴訟」、「我當時也是準備離開房，但我聽到廣播說是誤觸，要我們回房間，我就傻傻的以為真的只是誤觸。雖然有聽到消防車，但我以為是附近火災，根本不知道就是我住的這一棟。我等了很久也沒廣播更正，是真的發生火災，我連知道是喬友也是市公所電話通知的，我運氣算好應該10點半左右就被救出，只是我吸入大量濃霧，一氧化碳超高所以也是住院，但希望妳叔叔可以平安沒事，我是7樓，開窗拿手機手電筒求救的」。

對於房客指控旅館工作人員說是測試、要大家回房，才導致嚴重死傷，消防局1日強調未接獲此說法，會再調查釐清。

而商旅負責人蔡進峰則說，約6點半就有濃煙竄出，拿著滅火器下來卻已經來不及，才緊急請房客躲回房間，不要外出。火警時裡面很黑、四周都很燙，他帶著消防員、靠著手電筒與開鎖進入。因該大樓除7至9樓經營商旅外，其餘樓層都閒置，懷疑有人進入做了些什麼事。