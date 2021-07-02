根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞2日爆料，將於5日前往拉斯維加斯陪同美國男籃集訓且當成假想對手的「靶子隊」名單提前出爐，除了將由去年NBA狀元灰狼前鋒愛德華茲領軍，更有不少球隊的年輕潛力球員，畢竟他們也可能隨時替補上陣。
這份17人靶子隊名單包含愛德華茲、薩迪貝(活塞)、布瑞吉斯(黃蜂)、加蘭(騎士)、哈利柏頓(國王)、希洛(熱火)、傑金斯(西班牙)、凱爾頓強生(馬刺)、馬蓋提(土耳其)、馬提亞(七六人)、奎克利(尼克)、雷德(灰狼)、雷諾斯(火箭)、史都華(活塞)、托平(尼克)、華盛頓(黃蜂)與派崔克威廉斯(公牛)。
這個陣容相當年輕的靶子隊，除了在美國男籃訓練營擔任美國男籃的練習對象，更有可能因為美國男籃突然出現傷兵或私人因素退隊的情況下，隨時頂替上去成為國手，所以不少年輕球員都很希望擁有這次表現自己的機會，期望自己能有機會為國爭光。
至於美國男籃目前12人正選名單包含杜蘭特、利拉德、畢爾、阿德巴約、戴文布克、葛蘭特、卓雷蒙格林、哈勒戴、拉文、洛夫、米德頓與塔圖，其中戴文布克已經確定幫助太陽闖進今年NBA總冠軍賽，恐將缺席大部分美國男籃集訓時間。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。