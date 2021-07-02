2021 Team USA Select Team:



Anthony Edwards

Saddiq Bey

Miles Bridges

Darius Garland

Tyrese Haliburton

Tyler Herro

John Jenkins

Keldon Johnson

Josh Magette

Dakota Mathias

Immanuel Quickly

Naz Reid

Cam Reynolds

Isaiah Stewart

Obi Toppin

PJ Washington

Patrick Williams — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞2日爆料，將於5日前往拉斯維加斯陪同美國男籃集訓且當成假想對手的「靶子隊」名單提前出爐，除了將由去年NBA狀元灰狼前鋒愛德華茲領軍，更有不少球隊的年輕潛力球員，畢竟他們也可能隨時替補上陣。

這份17人靶子隊名單包含愛德華茲、薩迪貝(活塞)、布瑞吉斯(黃蜂)、加蘭(騎士)、哈利柏頓(國王)、希洛(熱火)、傑金斯(西班牙)、凱爾頓強生(馬刺)、馬蓋提(土耳其)、馬提亞(七六人)、奎克利(尼克)、雷德(灰狼)、雷諾斯(火箭)、史都華(活塞)、托平(尼克)、華盛頓(黃蜂)與派崔克威廉斯(公牛)。

這個陣容相當年輕的靶子隊，除了在美國男籃訓練營擔任美國男籃的練習對象，更有可能因為美國男籃突然出現傷兵或私人因素退隊的情況下，隨時頂替上去成為國手，所以不少年輕球員都很希望擁有這次表現自己的機會，期望自己能有機會為國爭光。

至於美國男籃目前12人正選名單包含杜蘭特、利拉德、畢爾、阿德巴約、戴文布克、葛蘭特、卓雷蒙格林、哈勒戴、拉文、洛夫、米德頓與塔圖，其中戴文布克已經確定幫助太陽闖進今年NBA總冠軍賽，恐將缺席大部分美國男籃集訓時間。