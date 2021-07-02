美股周四漲跌互見，台股今(2日)開盤以17745.69點、上漲31.75點開出，解封歸隊的長榮以平盤開出後，先往上走揚至219元，上漲6元，但開盤不久即翻黑至209元，下跌4元，陽明、萬海都開高，但都一度下跌，鋼鐵股的千興開盤即以漲停開出，塑化、紡織類股也走強，台聚、亞聚、東和在開盤不久都亮燈漲停。

美國經濟數據表現樂觀，投資人等待周五將發布的非農就業報告，美股周四(1日)漲多跌少，標普500指數連續第6個交易日創新高，收盤上漲22.44點(或0.52%)，收在4319.94點，道瓊工業指數終場上漲131.02點(或0.38%)，以34633.53點作收，那斯達克指數上漲18.4點(或0.13%)，收在14522.4點，費城半導體指數則下跌50.25點(或1.50%)，收在3295.06點，台積電ADR也下跌1.45%，聯電ADR跌1.90%。

台股1日盤中創下17863.90點的歷史新高紀錄，獲利了結賣壓出籠，指數上沖下洗，高低震盪近219點，終場加權指數收在17713.94點，下跌41.52點，成交值增至6424億元，三大法人同步賣超，外資及陸資賣超179.67億元最多，自營商賣超31.55億元，投信賣超14.16億元，合計賣超225.38億元。